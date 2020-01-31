«بقيمة 2 مليون جنيه».. ضبط 300 طربة حشيش في مطروح

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م

مخدر الحشيش - أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مدينة مرسى مطروح، وتابعت الإدارة العامة أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة في مطروح، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بمنطقة سيدي عبدالرحمن دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح.

عثر بحوزته على 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 37,500 كيلو جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج. فيما قدرت قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة