التفاصيل الكاملة لوفاة صحفيين في حادث صحراوي الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م

لقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، فيما تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لبدء اجراءات الدفن ونقل المصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم. كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين ومصابين بسبب الحادث.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مصادمه بين السياره رقم «2593 ره»، ملاكي، قيادة المدعو «أحمد محمد مصطفى كامل»، 34 سنه، مقيم أول المنتزة، والسياره «6749» «س .ج .ص»، قيادة المدعو «عمر محمد طه هنداوي»،