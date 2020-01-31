جريمة

التفاصيل الكاملة لوفاة صحفيين في حادث صحراوي الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م
تصادم_أرشيفية
تصادم_أرشيفية
لقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، فيما تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لبدء اجراءات الدفن ونقل المصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم. كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين ومصابين بسبب الحادث.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مصادمه بين السياره رقم «2593 ره»، ملاكي، قيادة المدعو «أحمد محمد مصطفى كامل»، 34 سنه، مقيم أول المنتزة، والسياره «6749» «س .ج .ص»، قيادة المدعو «عمر محمد طه هنداوي»،
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
حادث-تصادم

سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.
حادث-تصادم

نقابة الصحفيين تكشف أسباب حادث صحراوي الإسكندرية

قال رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إنه تم التواصل مع ذوي الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وجاري إنهاء اجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة، مؤكدا أن الوفيات نتيجة حادث مروري، موضحًا أن الحادث أسفر عن وفاة صحفية شابة بجريدة أخبار العالم عضو نقابة صحفيين وصحفي تحت التمرين فقط. ولقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.
مخدر-الحشيش (3)

«بقيمة 2 مليون جنيه».. ضبط 300 طربة حشيش في مطروح

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مدينة مرسى مطروح، وتابعت الإدارة العامة أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة في مطروح، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بمنطقة سيدي عبدالرحمن دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح.
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هجرة-غير-شرعية

ضبط صاحب شركة لتسفير المهاجرين غير الشرعيين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد بضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير، استخدم طرق غير شرعية لتسفير المهاجرين بنظام هجرة غير شرعية.
حادث- سير (2)

بسبب غيبوبة سكر.. سائق يدهس عددًا من الأشخاص في طنطا

أصيب عددًا من الأشخاص مساء اليوم الأحد، بمنطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا، في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة. البداية عندما تلقى اللواء، محمود حمزه، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث دهس، وإصابة عددًا من الأشخاص، إثر اصطدام صاحب سيارة ملاكي بهم بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال القيادة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفي، لاسعافهم وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 أخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين، أمام قرية شبرا النونة بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى جامبو، ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لمعاينة الحادثة والوقوف على أسبابها.
انهيار-عقار (2)

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
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