التفاصيل الكاملة لوفاة صحفيين في حادث صحراوي الإسكندرية
تحرير:محمد مجلى
٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م
تصادم_أرشيفية
لقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، فيما تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لبدء اجراءات الدفن ونقل المصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم.
كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين ومصابين بسبب الحادث.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مصادمه بين السياره رقم «2593 ره»، ملاكي، قيادة المدعو «أحمد محمد مصطفى كامل»، 34 سنه، مقيم أول المنتزة، والسياره «6749» «س .ج .ص»، قيادة المدعو «عمر محمد طه هنداوي»،
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مصادمه بين السياره رقم «2593 ره»، ملاكي، قيادة المدعو «أحمد محمد مصطفى كامل»، 34 سنه، مقيم أول المنتزة، والسياره «6749» «س .ج .ص»، قيادة المدعو «عمر محمد طه هنداوي»، 34 سنه، مقيم باب شرقي، نتيجة اختلال عجلة قياده السيارة الأولى واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.
نتج عن ذلك وفاة قائد السيارة الأولى مستقلتها المدعوة «زكيا هدايا محمد أحمد»، 30 سنه، صحفية في العالم اليوم، ومقيمة الهرم محافظة الجيزة، و«أحمد محمد مصطفى المنسي»، صحفي تحت التمرين بجريدة المال، بالإضافة إلى شخص يدعى «كمال إبراهيم محمد العطار»، فضلًا عن إصابة 3 آخرين بسبب الحادث.
تم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى العامرية العام تمهيدا لبدء إجراءات الدفن والمصابين الثلاثة لبدء مرحلة العلاج اللازمة معهم.
من جانيه أكد رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، أنه تم التواصل مع ذوي الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وجاري إنهاء اجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة، مؤكدا أن الوفيات نتيجة حادث مروري.
وأوضح رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، أن الحادث أسفر عن وفاة صحفية شابة بجريدة أخبار العالم عضو نقابة صحفيين وصحفي تحت التمرين فقط.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بتصريح دفن الجثث.