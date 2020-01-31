نقابة الصحفيين تكشف أسباب حادث صحراوي الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م

حادث تصادم_أرشيفية

قال رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إنه تم التواصل مع ذوي الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وجاري إنهاء اجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة، مؤكدا أن الوفيات نتيجة حادث مروري، موضحًا أن الحادث أسفر عن وفاة صحفية شابة بجريدة أخبار العالم عضو نقابة صحفيين وصحفي تحت التمرين فقط. ولقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مصادمه بين السياره رقم «2593 ره»، ملاكي، قيادة المدعو «أحمد محمد مصطفى كامل»،