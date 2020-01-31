جريمة

نقابة الصحفيين تكشف أسباب حادث صحراوي الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
حادث تصادم_أرشيفية
حادث تصادم_أرشيفية
قال رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إنه تم التواصل مع ذوي الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وجاري إنهاء اجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة، مؤكدا أن الوفيات نتيجة حادث مروري، موضحًا أن الحادث أسفر عن وفاة صحفية شابة بجريدة أخبار العالم عضو نقابة صحفيين وصحفي تحت التمرين فقط. ولقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.
كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مصادمه بين السياره رقم «2593 ره»، ملاكي، قيادة المدعو «أحمد محمد مصطفى كامل»،
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«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
حادث-تصادم

سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.
حادث-تصادم سيارات

التفاصيل الكاملة لوفاة صحفيين في حادث صحراوي الإسكندرية

لقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، فيما تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لبدء اجراءات الدفن ونقل المصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم. كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين ومصابين بسبب الحادث.
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«بقيمة 2 مليون جنيه».. ضبط 300 طربة حشيش في مطروح

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مدينة مرسى مطروح، وتابعت الإدارة العامة أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة في مطروح، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بمنطقة سيدي عبدالرحمن دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح.
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حادث-تصادم

مصرع صحفيين في حادث بـ«صحراوي القاهرة –الإسكندرية»

لقي صحفيين مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم عند الكيلو 58 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، غرب الإسكندرية. البداية كانت بتلق اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، بورود إشارة من مستشفى العامرية العام، تفيد بوصول متوفين ومصابين، في حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوى عند الكيلو 58. وتبين من المعاينة الأولية أن المتوفين هم كلا من: «زكية هداية، وأحمد منسي»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر نيابة العامرية بالإسكندرية التحقيقات.
حادث-تصادم سيارات

بينهم مجهول.. مصرع 6 وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مؤكز ملوي، يفيد بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين ومصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى العام.
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إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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إصابة مصري و24 أجنبيًا في حادث تصادم أوتوبيس سياحي بأسوان

شهدت مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا. البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، على الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصداقة الجديدة في أسوان.
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