نقابة الصحفيين تكشف أسباب حادث صحراوي الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
حادث تصادم_أرشيفية
قال رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إنه تم التواصل مع ذوي الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وجاري إنهاء اجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة، مؤكدا أن الوفيات نتيجة حادث مروري، موضحًا أن الحادث أسفر عن وفاة صحفية شابة بجريدة أخبار العالم عضو نقابة صحفيين وصحفي تحت التمرين فقط.
ولقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.
كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مصادمه بين السياره رقم «2593 ره»، ملاكي، قيادة المدعو «أحمد محمد مصطفى كامل»،
كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مصادمه بين السياره رقم «2593 ره»، ملاكي، قيادة المدعو «أحمد محمد مصطفى كامل»، 34 سنه، مقيم أول المنتزة، والسياره «6749» «س .ج .ص»، قيادة المدعو «عمر محمد طه هنداوي»، 34 سنه، مقيم باب شرقي، نتيجة اختلال عجلة قياده السيارة الأولى واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.
نتج عن ذلك وفاة قائد السيارة مستقلتها المدعوة «زكيا هدايا محمد أحمد»، 30 سنه، صحفية في العالم اليوم، ومقيمة الهرم محافظة الجيزة، و«أحمد محمد مصطفى المنسي»، صحفي تحت التمرين بجريدة المال، بالإضافة إلى شخص يدعى «كمال إبراهيم محمد العطار»، فضلًا عن إصابة 3 آخرين بسبب الحادث.