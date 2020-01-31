مصر وإثيوبيا والسودان يتفقون على جدول ملء سد النهضة
تحرير:التحرير
٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م
سد النهضة_أرشيفية
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، بيانًا وضحت فيه توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة البنك الدولي، بشأن المفاوضات المضنية والشاقة، آخرها جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن وامتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، إذ أشار البيان إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية: جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وكذلك الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.
وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية
وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
وأشار إلى أن الوزراء قاموا بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن يومي 12 و13 فبراير 2020 من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير 2020.
وأعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها عاليه، وقامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.
وتعرب مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية والاهتمام الكبير الذي أولاه فخامة الرئيس دونالد ترامب، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذى يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة.
كما أعربت مصر عن الجهد الدؤوب والمقدر الذي بذله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وفريقه المعاون في إدارة جولات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، كذلك رئيس البنك الدولي دي?يد مالباس وفريقه المعاون الذي شارك وساهم في تحقيق هذا التقدم.