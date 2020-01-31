مصر وإثيوبيا والسودان يتفقون على جدول ملء سد النهضة

تحرير:التحرير ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م

سد النهضة_أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، بيانًا وضحت فيه توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة البنك الدولي، بشأن المفاوضات المضنية والشاقة، آخرها جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن وامتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، إذ أشار البيان إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية: جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وكذلك الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية