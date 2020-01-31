سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر وإثيوبيا والسودان يتفقون على جدول ملء سد النهضة

تحرير:التحرير ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م
سد النهضة_أرشيفية
سد النهضة_أرشيفية
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، بيانًا وضحت فيه توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة البنك الدولي، بشأن المفاوضات المضنية والشاقة، آخرها جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن وامتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، إذ أشار البيان إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية: جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وكذلك الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.
وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية
اقرأ المزيد
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على كافة الأنحاء، وتكون غائمة أحيانا، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: الكتاب المقدس نص على صفقة القرن (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الكتاب المقدس نص على صفقة القرن بالفعل باستثناء القدس، فهناك فرق بين القدس وأورشليم، ومساحة القدس أكبر من أورشليم، وما حدث في القدس موجود بالكتاب المقدس ولكن بنطاق ضيق، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي أخطأ حينما وصف صفقة القرن بالكامل، بأنها ما نص عليها الكتاب المقدس، موضحًا أن القصة ليست صراع على أرض وإنما صراع بين الأديان.
مترو الأنفاق

«القومية للأنفاق»: 70 مليار جنيه لتمويل مترو الهرم

قالت الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك 6 شركات مقاولات يابانية ومصرية تتفاوض معها الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم بطول 18.8 كم، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 70 مليار جنيه سيمول الجانب اليابانى منها مبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا). وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم توقيع اتفاقية مع تحالف يضم شركات ميتسوبيشي اليابانية وأوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة والسكة وورشة الصيانة الخاصة بالقطارات التى ستعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعد تنفيذها بقيمة حوالى 12.5 مليار جنيه، كما تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة للتنفيذ.
مصطفى-مدبولي

هل تغلق الحكومة المطاعم الصينية لمواجهة فيروس «كورونا»؟

نفت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
سد- النهضة -الجديد (1)

الري: غدًا مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة في السودان

أعلنت وزار الري والموارد المائية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركتها غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومي بالخرطوم الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث «مصر ،السودان ، إثيوبيا»، لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة إتفاق بذات الشأن، إذ يأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة «13- 15» يناير الجاري، برعاية وزير الخزانه الأمريكية، ورئيس البنك الدولي، فى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية عن مفاوضات «سد النهضة»: وصلنا لنقطة الحسم

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، ولقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، يؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، قائلا: «وصلنا لنقطة الحسم»، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.
السيسي (5)

السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس السيادي بالسودان

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إذ صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، مؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
سد النهضة

اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة

توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة، مؤكدة أن العملية يجب أن تجري على مراحل مع توفير سبل تخفيف أثر الجفاف على الطرفين المصري والسوداني. وفي بيان مشترك صدر ليلة الخميس، ونشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، قال المجتمعون ممثلين لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي، إن وزراء الموارد المائية للدول الـ3 لمصب نهر النيل أكدوا، خلال مباحثات لهم في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين، أكدوا "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين" في العاصة الأمريكية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]