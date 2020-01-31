سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

تحرير:محمد مجلي ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ م

حادث تصادم_أرشيفية

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، إنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث فور ورود إشارة تفيد بوقوع حادث بالطريق المشار إليه وسقوط متوفيين ومصابين وتقرر نقلهم لمستشفى العامرية العام. وأضاف في تصريحاته لـ «التحرير»، أن جثامين اثنين صحفيين وصلا لمشرحة كوم الدكة، بينما لقي شاب