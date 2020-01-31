«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف
تحرير:محمد أبو زيد
٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ م
حادث - أرشيفية
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
فيما لقي إنطونيوس عماد عيد، 9 سنوات، ويوسف ذكي موسي، 70عاما، وجثتان مجهولتان الهوية، تم إيداعهما مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت إشراف النيابة العامة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وفي ذات السياق وإستمرار لنزيف الأسفلت لقي اليوم 3 مصرعهم مساء اليوم الجمعة، بينهم
فيما لقي إنطونيوس عماد عيد، 9 سنوات، ويوسف ذكي موسي، 70عاما، وجثتان مجهولتان الهوية، تم إيداعهما مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت إشراف النيابة العامة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وفي ذات السياق وإستمرار لنزيف الأسفلت لقي اليوم 3 مصرعهم مساء اليوم الجمعة، بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48.
على الفور تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لبدء اجراءات الدفن ونقل المصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم.
كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين ومصابين بسبب الحادث.