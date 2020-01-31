«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ م

حادث - أرشيفية

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

فيما لقي إنطونيوس عماد عيد، 9 سنوات، ويوسف ذكي موسي، 70عاما، وجثتان مجهولتان الهوية، تم إيداعهما مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت إشراف النيابة العامة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وفي ذات السياق وإستمرار لنزيف الأسفلت لقي اليوم 3 مصرعهم مساء اليوم الجمعة، بينهم