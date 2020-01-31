جريمة

«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

تحرير:محمد أبو زيد ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
فيما لقي إنطونيوس عماد عيد، 9 سنوات، ويوسف ذكي موسي، 70عاما، وجثتان مجهولتان الهوية، تم إيداعهما مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت إشراف النيابة العامة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.  وفي ذات السياق وإستمرار لنزيف الأسفلت لقي اليوم 3 مصرعهم مساء اليوم الجمعة، بينهم
اقرأ المزيد
حادث-تصادم

سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.
حادث-تصادم

نقابة الصحفيين تكشف أسباب حادث صحراوي الإسكندرية

قال رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إنه تم التواصل مع ذوي الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وجاري إنهاء اجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة، مؤكدا أن الوفيات نتيجة حادث مروري، موضحًا أن الحادث أسفر عن وفاة صحفية شابة بجريدة أخبار العالم عضو نقابة صحفيين وصحفي تحت التمرين فقط. ولقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.
حادث-تصادم سيارات

التفاصيل الكاملة لوفاة صحفيين في حادث صحراوي الإسكندرية

لقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، فيما تم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام لبدء اجراءات الدفن ونقل المصابين إلى المستشفى ذاتها لتلقي العلاج اللازم. كان اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفيين ومصابين بسبب الحادث.
مخدر-الحشيش (3)

«بقيمة 2 مليون جنيه».. ضبط 300 طربة حشيش في مطروح

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مدينة مرسى مطروح، وتابعت الإدارة العامة أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة في مطروح، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بمنطقة سيدي عبدالرحمن دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

مصرع 5 عمال وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق السخنة

حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق السخنة إلى اتجاه القاهرة أسفر عن مصرع 5 عمال، بينما أصيب آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى. الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بوقوع حادث؛ مما تسبب في ظهور كثافات مرورية عالية على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق العين السخنة إلى القاهرة. بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ومصرع 5 عمال من مستقليها، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس بطريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة. اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج ماعدا حالة واحدة تم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تبين من الفحص انقلاب ميكروباص يستقلها 12عاملا بمصنع ملابس بسمنود ما تسبب في إصابة الركاب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]