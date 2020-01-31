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«بدون إصابات»..سقوط 5 قذائف قرب قاعدة جوية في العراق

تحرير:وكالات ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى شمالي البلاد حيث تتمركز قوات أمريكية، إذ قالت الخلية في بيانها، إن القاعدة الجوية تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة وتتمركز فيها قوات أمريكية، مضيفه أنه «ليست هناك أي خسائر بشرية أو مادية»، وفقًا لما ذكرته رسيا اليوم. وقالت مصادر أمنية، في وقت سابق، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف.
وكان مصدر أمني عراقي، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.وبين المصدر أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة
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قتلى وجرحى في غارات على مواقع تابعة للحوثيين باليمن

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة للحوثيين وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف، إذ أكدت مصادر محلية، أن الغارات استهدفت جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء وتعزيزات للميليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الميليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.وفي الحديدة أفادت مصادر، أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في مديرية الصحي شمال المدينة ومواقع في منطقة الدريهمي جنوبا، أسفرت الغارات عن تدمير آليات وعتاد حربي للميليشيات وسقوط قتلى وجرحى.
اصابة-الطلبة الفلسطينيين-بالاغماء (1)

رفضًا لصفقة القرن.. إصابة 48 فلسطينيًا في احتجاجات بالضفة الغربية

أصيب 48 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بخطة السلام الأمريكية الجديدة، وفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني. كان مئات الفلسطينيين خرجوا في تظاهرات في مناطق متفرقة في الضفة احتجاجا على الخطة التي أعلنها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل يومين. وقالت مصادر، إن عشرات شبان في قرية بلعين غربي المدينة رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، فيما اندلعت مواجهات في بلدتي كفر قدوم وبيتا شمالي الضفة الغربية وأخرى عند مدخل مخيم العروب جنوبي الضفة الغربية.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

«ردًا على قذائف الهاون».. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

أطلقت دبابة إسرائيلية، اليوم الجمعة، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم». ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي «أشكول» فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
المسجد الاقصى

«الأقصى أرض المجد».. احتجاجات في الأردن تنديدًا بصفقة القرن

خرجت تظاهرات في العاصمة الأردنية عمان اليوم، تنديدا ورفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ«صفقة القرن»، إذ انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط البلاد في عمان، حيث ردد المتظاهرون هتافات تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما، وأن الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين. وأكد المحتجون على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة، قائلين: «إن الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط، وأردن أردن أرض الحشد، أقصى أقصى أرض المجد، وجدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال.
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محمد الحلبوسي

الحلبوسي: الهجوم على السفارة الأمريكية يسئ للعراق

أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا: «إنها تسيء لسمعة الدولة»، إذ وصف الحلبوسي القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ«الأمر المرفوض»، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية. وسقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية،وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
انفجار-فى-العراق

«لا توجد إصابات».. سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في بغداد

سقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، إذ أشارت الخلية إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر. وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر أمني أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، وعلى إثرها أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة لمثل هكذا أوقات، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
حرائق في العراق

قصف معسكر تدريب التاجي في العراق بـ5 صواريخ كاتيوشا

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض معسكر للجيش، وتمركز القوات الأمريكية، لقصف صاروخي عنيف، شمالي العاصمة بغداد. وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر، وبحسب المصدر الأمني، أن المعسكر تعرض لقصف بنحو خمسة صواريخ كاتيوشا على الأقل، بحسب سبوتنيك. وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.
العراق

احتجاجًا على القصف.. استدعاء السفير الإيراني بالعراق

قالت وزارة الشؤون الخارجية العراقية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، إنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيه وأنه يعتبر الإجراء خرقا لسيادته، مضيفه أن استدعاء المسؤول الإيراني يأتي في سياق الضربات الصاروخية الانتقامية التي شنتها طهران. وكانت مصادر أمنية عراقية، قالت مساء اليوم الخميس، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا.
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