«بدون إصابات»..سقوط 5 قذائف قرب قاعدة جوية في العراق

تحرير:وكالات ٣١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م

أرشيفية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى شمالي البلاد حيث تتمركز قوات أمريكية، إذ قالت الخلية في بيانها، إن القاعدة الجوية تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة وتتمركز فيها قوات أمريكية، مضيفه أنه «ليست هناك أي خسائر بشرية أو مادية»، وفقًا لما ذكرته رسيا اليوم. وقالت مصادر أمنية، في وقت سابق، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف.

وكان مصدر أمني عراقي، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.وبين المصدر أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة