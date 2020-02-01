لأول مرة أسعار الحديد تنخفض دون 10 ألاف جنيه للطن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر طن الحديد لأقل من 10 ألاف جنيه لأول مرة نتيجة تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ ص

الحديد

أعلنت الشركات خفض أسعار الحديد بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه للطن، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 9650 جنيه. وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من ينايرإلى أغسطس من العام الماضي 2019، بنحو 9% لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وانخفضت صادرات الحديد الصلب بنسبة 31 % لتبلغ حوالي 492 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2019، في مقابل نحو 716 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شركات الحديد تعلن تخفيض الأسعارأعلنت شركة حديد عز خفض أسعار حديد التسليح بنحو 370 جنيه للطن بداية من شهر يناير الجاري، ليتراوح سعر الطن للمستهلك بنحو 10.200 ألف جنيه بدلا من 10.570 جنيه، كما أعلنت مصانع المراكبى للصلب خفض أسعارها بقيمة 125 جنيه للطن من أرض المصنع، لتنخفض قيمة بيع الطن إلى عند 9650 جنيه