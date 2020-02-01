لأول مرة أسعار الحديد تنخفض دون 10 ألاف جنيه للطن
شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر طن الحديد لأقل من 10 ألاف جنيه لأول مرة نتيجة تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري
تحرير:رنا عبد الصادق
٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ ص
الحديد
أعلنت الشركات خفض أسعار الحديد بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه للطن، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 9650 جنيه.
وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من ينايرإلى أغسطس من العام الماضي 2019، بنحو 9% لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وانخفضت صادرات الحديد الصلب بنسبة 31 % لتبلغ حوالي 492 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2019، في مقابل نحو 716 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
شركات الحديد تعلن تخفيض الأسعارأعلنت شركة حديد عز خفض أسعار حديد التسليح بنحو 370 جنيه للطن بداية من شهر يناير الجاري، ليتراوح سعر الطن للمستهلك بنحو 10.200 ألف جنيه بدلا من 10.570 جنيه، كما أعلنت مصانع المراكبى للصلب خفض أسعارها بقيمة 125 جنيه للطن من أرض المصنع، لتنخفض قيمة بيع الطن إلى عند 9650 جنيه
شركات الحديد تعلن تخفيض الأسعار
أعلنت شركة حديد عز خفض أسعار حديد التسليح بنحو 370 جنيه للطن بداية من شهر يناير الجاري، ليتراوح سعر الطن للمستهلك بنحو 10.200 ألف جنيه بدلا من 10.570 جنيه، كما أعلنت مصانع المراكبى للصلب خفض أسعارها بقيمة 125 جنيه للطن من أرض المصنع، لتنخفض قيمة بيع الطن إلى عند 9650 جنيه للطن بدلا من 9775 جنيه للطن.
وخفضت مصانع الجارحى للصلب أسعار البيع من أرض المصنع بقيمة 150 جنيه للطن، لتنخفض قيمة بيع الطن النهائية إلى 9650 جنيه للطن بدلا من 9800 جنيه للطن، وأعلنت أيضا شركة حديد المصريين تخفيض سعر بيع الطن إلى 9850 جنيه للطن، مقابل10.300 ألف جنيه للطن.
شعبة مواد البناء: الدولار والغاز عوامل أدت إلى تراجع الأسعار
قال عبد العزيز قاسم نائب رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد والأسمنت شهدت تراجعا ملحوظا في الأسواق خلال الفترة الماضية، نتيجة عدة عوامل منها حالة الركود الموجودة حاليا في الأسواق، إلى جانب انخفاض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وهو ما أثر بالفعل على سعر البيليت وهو خام الحديد الذي يتم استيراده من الخارج.
وأضاف قاسم، أن من ضمن العوامل التي أدت أيضا إلى تراجع أسعار الحديد هو خفض أسعار الغاز على المصانع، وهو ما أثر على سعر تكلفة التصنيع.
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن سعر طن الحديد انخفض إلى 10.200 ألف جنيه للمستهلك، مقارنة بنحو 10.350 ألف جنيه، كما انخفضت أسعار الأسمنت ليصل سعر الطن حاليا إلى 750 جنيه بدلا من 900 جنيه.
وتوقع قاسم، استمرار تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، وانخفاض سعر البيليت العالمي.
من جانبه أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت شهدت تراجعا بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه للطن، ليبلغ سعر الطن حاليا نحو 750 جنيه للمستهلك، مقارنة بأسعار تراوحت ما بين 900 و850 جنيه للطن.
وأرجع الزيني أسباب انخفاض الأسعار إلى تراجع سعر الدولار الأمريكي، إلى جانب زيادة المعروض في الأسواق.
خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والأسمنت
تدرس الحكومة حاليا مقترحات لتخفيض سعر الغاز للمصانع بقيمة 1.5 إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية، مع توقعات بأن يكون التطبيق فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة على أقصى تقدير.
وطالب عدد من المصنعين بخفض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك لتصل إلى السعر العالمى 3.5 دولار، للقدرة على التنافس خارجيا وخفض تكلفة المنتج النهائية.
وفي أكتوبر الماضي، قررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض حوالي 25%، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة.
كما تقرر أيضا خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات.
وقالت الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
كما أن خفض أسعار الغاز بقيمة 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يساهم في خفض تكلفة إنتاج الطن الواحد بنحو 360 جنيها، وفقا للأسعار الحالية.