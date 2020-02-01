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إيران تعلق جميع الرحلات من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

تحرير:وكالات ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص
كورونا
كورونا
علقت إيران كافة رحلاتها من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، إنه بالرغم من عدم تسجيل إيران أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فإن الحكومة اتخذت هذا الإجراء الاحترازي عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.
وأكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن الإجراء مؤقت، موضحا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين بالغة الأهمية بالنسبة لطهران، لكن الأولوية لصحة الإيرانيين.تجدر الإشارة إلى أنه قبل هذا الإجراء كان الصينيون يحتاجون إلى "بطاقة صحية" لدخول إيران، تثبت خلوهم من
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«بدون إصابات»..سقوط 5 قذائف قرب قاعدة جوية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى شمالي البلاد حيث تتمركز قوات أمريكية، إذ قالت الخلية في بيانها، إن القاعدة الجوية تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة وتتمركز فيها قوات أمريكية، مضيفه أنه «ليست هناك أي خسائر بشرية أو مادية»، وفقًا لما ذكرته رسيا اليوم. وقالت مصادر أمنية، في وقت سابق، إن صاروخا سقط بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

قتلى وجرحى في غارات على مواقع تابعة للحوثيين باليمن

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة للحوثيين وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف، إذ أكدت مصادر محلية، أن الغارات استهدفت جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء وتعزيزات للميليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الميليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.وفي الحديدة أفادت مصادر، أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في مديرية الصحي شمال المدينة ومواقع في منطقة الدريهمي جنوبا، أسفرت الغارات عن تدمير آليات وعتاد حربي للميليشيات وسقوط قتلى وجرحى.
اصابة-الطلبة الفلسطينيين-بالاغماء (1)

رفضًا لصفقة القرن.. إصابة 48 فلسطينيًا في احتجاجات بالضفة الغربية

أصيب 48 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بخطة السلام الأمريكية الجديدة، وفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني. كان مئات الفلسطينيين خرجوا في تظاهرات في مناطق متفرقة في الضفة احتجاجا على الخطة التي أعلنها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل يومين. وقالت مصادر، إن عشرات شبان في قرية بلعين غربي المدينة رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، فيما اندلعت مواجهات في بلدتي كفر قدوم وبيتا شمالي الضفة الغربية وأخرى عند مدخل مخيم العروب جنوبي الضفة الغربية.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

«ردًا على قذائف الهاون».. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

أطلقت دبابة إسرائيلية، اليوم الجمعة، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم». ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي «أشكول» فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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كورونا 7

«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
الطيران -المغربي (1)

«بسبب كورونا».. المغرب تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، إن شركة الخطوط الملكية المغربية علقت مؤقتا رحلاتها المباشرة إلى الصين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت الصين في وقت سابق، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.
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الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
مصر-للطيران (2)

لمنع تسلل كورونا.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول فبراير المقبل، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير المقبل، لحين إشعار آخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة، حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.
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