إيران تعلق جميع الرحلات من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

تحرير:وكالات ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص

كورونا

علقت إيران كافة رحلاتها من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، إنه بالرغم من عدم تسجيل إيران أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فإن الحكومة اتخذت هذا الإجراء الاحترازي عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.

وأكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن الإجراء مؤقت، موضحا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين بالغة الأهمية بالنسبة لطهران، لكن الأولوية لصحة الإيرانيين.تجدر الإشارة إلى أنه قبل هذا الإجراء كان الصينيون يحتاجون إلى "بطاقة صحية" لدخول إيران، تثبت خلوهم من