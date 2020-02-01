جريمة

إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالعاشر من رمضان

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
أصيب 15 شخصا من أسرتين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام سيراميكا الأمير بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل أمام سيراميكا الأمير، مما أسفرت عن إصابة 15 شخصا، من أسرتين بكدمات وجروح وسحجات.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، ومستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.
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مصرع أمين شرطة وإصابة معاون مباحث في تصادم بالمنيا

لقى أمين شرطة بمركز شرطة ملوى، جنوب محافظة المنيا، مصرعه، فيما أصيب معاون مباحث قسم شرطة ملوي، في تصادم سيارتين، بمنطقة دوران حافظ، بمدخل مركز ملوي. تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغاً من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من أهالي قرية حافظ، بالعثور على جثة مجهولة، ملقاة بجوار الطريق الزراعي السريع.
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إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي بقضية «أنصار بيت المقدس»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، هشام عشماوي، و36 آخرين، بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس". كما حددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل، للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
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«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
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سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.
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حادث-تصادم

نقابة الصحفيين تكشف أسباب حادث صحراوي الإسكندرية

قال رزق الطرابيشي، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إنه تم التواصل مع ذوي الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وجاري إنهاء اجراءات الدفن والتواصل مع النقابة العامة، مؤكدا أن الوفيات نتيجة حادث مروري، موضحًا أن الحادث أسفر عن وفاة صحفية شابة بجريدة أخبار العالم عضو نقابة صحفيين وصحفي تحت التمرين فقط. ولقي 3 أشخاص بينهم الصحفية «زكية هدايا»، والصحفي «أحمد منيسي»، مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية –القاهرة»، على طريق الكيلو 48، مساء اليوم الجمعة، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.
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إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس بطريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة. اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج ماعدا حالة واحدة تم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تبين من الفحص انقلاب ميكروباص يستقلها 12عاملا بمصنع ملابس بسمنود ما تسبب في إصابة الركاب.
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مصرع سيدة وطفلها وإصابة 4 فتيات في انقلاب سيارة بالعريش

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما وأصيبت 4 فتيات آخريات بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة العريش، وتم نقل الجثتين والمصابات إلى المستشفي. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم«548 س.و.د- ملاكي مصر» إثر انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف الجانبي لشارع البحر في منطقة ظلال النخيل، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
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