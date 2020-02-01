إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالعاشر من رمضان

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

أصيب 15 شخصا من أسرتين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام سيراميكا الأمير بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل أمام سيراميكا الأمير، مما أسفرت عن إصابة 15 شخصا، من أسرتين بكدمات وجروح وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، ومستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

