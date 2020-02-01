مروان وأجايي يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص

الأهلي - الهلال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري ريني فايلر، على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة الحكم المغربي رضوان جيد. الأهلي سيدخل المباراة وهو متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وتعد فرص الثلاثة فرق مستمرة حتى آخر دقيقة في مباريات اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي..- حراسة المرمى: محمد الشناوي.- خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.- خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة".- خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - مروان محسن.ويدخل الأهلي هذه المباراة ويطمح في تحقيق النتيجة إيجابية أملا في