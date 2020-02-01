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اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
سلع تموينية
سلع تموينية
تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والبداليين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من اليوم، السبت، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر، الزيت 4 أشهر، القمح 5 أشهر، الأرز 3 أشهر، اللحوم والدواجن المجمدة 3 أشهر.
كما انتهت شركتي الجملة (العامة، المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100% ، وتم تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر فبراير2020.وشدد المصيلحي، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات
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الذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 697 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1587 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
جمارك-السيارت

196 مليون جنيه قيمة ضرائب وجمارك السيارات في ديسمبر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التي تسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية. وأشار تقرير صادر من رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: الدولة دعمت كل القطاعات بالتكنولوجيا الحديثة

عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الرابعة من لقاء الخبراء للعام الأكاديمي 2019/2020 تحت عنوان "دور الإرشاد الزراعي في منظومة الزراعة المصرية بين الواقع والمأمول" وذلك في إطار تنفيذ الأنشطة العلمية التي ينظمها المعهد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على سعي الحكومة جاهدة للنهوض بالزراعة، حيث تضم حوالي 21.5 % من إجمالي المشتغلين وفقًا لعام 2018، فضلًا عن مساهمة قطاع الزراعة بنسبة 11.5 % من الناتج القومي الإجمالي، بمعدل نمو حوالي 3.1% عام 2018/2017.
وزارة-المالية

معيط: جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم إقرارات الضرائب

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكل المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، فلقد تم القيام بمجموعة بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات، والتيسيرات للممولين.
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تخفيضات-ملابس (1)

التموين: 676 محلًا شارك في الأوكازيون الشتوي

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بشأن سير العمل في اليوم الأول لبدء الأوكازيون الشتوي، حيث بلغ عدد المحال المشاركة حتى الآن ما يقرب من 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 آلاف محل، ومن حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة. ووجه المصيلحي في بيان رسمي قطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات على المحال المشاركة للتأكد من جودة المنتج وضرورة وضع الملصقات بالأسعار على المنتجات المباعة قبل الخصم وبعده.
الخبز-البلدى

المصيلحي: تشديد الرقابة والجولات لرفع جودة الخبز

التقى السيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين السادة المحافظين والسادة وكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية، ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافه السادة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعه سير عمل المنشأت التموينية المختلفة.
وزير-الماليه

28 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًّا؛ بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
تخفيضات-ملابس (2)

غدا.. بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020 ولمدة شهر

تنطلق غدا الاثنين عروض "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020، ويستمر لمدة شهر، حيث يشترط على المحال المشتركة أن تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التشديد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون.
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