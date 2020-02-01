اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

سلع تموينية

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والبداليين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من اليوم، السبت، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر، الزيت 4 أشهر، القمح 5 أشهر، الأرز 3 أشهر، اللحوم والدواجن المجمدة 3 أشهر.

كما انتهت شركتي الجملة (العامة، المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100% ، وتم تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر فبراير2020.وشدد المصيلحي، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات