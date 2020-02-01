حسين السيد يتحدث عن رفضه للزمالك ودور معلول معه

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

حسين السيد

أكد حسين السيد، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المعار لصفوف الصفاقسي التونسي، أن وافق على خوض تجربة الانتقال للفريق التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل العودة مجددا لصفوف المنتخب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة "mbc مصر". وقال حسين السيد، إنه وافق على الانتقال لفريق الصفاقسي التونسي لمدة 6 أشهر تنتهي مع نهاية الموسم الحالي، وأضاف، أنه يرغب في العودة للتواجد في الملعب لتكون لديه فرصة كبيرة للعودة مجددا لصفوف منتخب مصر، لافتا أن بعد انتهاء فترة اعارته مع الصفاقسي سيعود إلى الأهلي.

وأشار إلى أن التونسي علي معلول، لعب دورا هامًا في اتمام صفقة انتقاله لفريق الصفاقسي، مضيفًا: "أشكر معلول على ما قام به لإتمام صفقة انتقالي إلى الصفاقسي التونسي، فهو لاعب كبير وشخصية رائعة، وسأحاول استغلال تلك التجربة للعودة لصفوف منتخب مصر".وأوضح صاحب الـ28 عامًا، أن مدة الإعارة ستكون 6 أشهر ولا يوجد

وأشار إلى أن التونسي علي معلول، لعب دورا هامًا في اتمام صفقة انتقاله لفريق الصفاقسي، مضيفًا: "أشكر معلول على ما قام به لإتمام صفقة انتقالي إلى الصفاقسي التونسي، فهو لاعب كبير وشخصية رائعة، وسأحاول استغلال تلك التجربة للعودة لصفوف منتخب مصر".



وأوضح صاحب الـ28 عامًا، أن مدة الإعارة ستكون 6 أشهر ولا يوجد في عقده بند أحقية الشراء، وأردف: "الدوري التونسي قوي، والصفاقسي أحد الأندية الكبيرة التي تنافس دومًا على البطولات؛ لذلك فهي خطوة مهمة، وفرصة جيدة لي".



وأتم: "رفضت الزمالك رغم قوة العرض المالي مقارنة بالأهلي عندما انتقلت للأحمر في 2014، وتعرضت للظلم في الفترة الأخيرة بعدما قيل أنني جلست مع مسؤولي الأبيض، ولم أجلس مع أي مسؤول بالزمالك، لكن هناك بعض الوسطاء تواصلوا معي فقط.. عقدي يستمر عقب انتهاء الإعارة مع الصفاقسي لمدة موسمين جديدين".

