معيط: نستهدف سداد 160 مليار جنيه لصناديق التأمينات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أعلن محمد معيط وزير المالية، ارتفاع جملة المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتي نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه، تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7%، المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي 2019-2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية. وقال معيط، إن الوزارة حريصة علي سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة.

وأكد وزير المالية إصداره تعليمات لمسئولي قطاعي التمويل والموازنة العامة بالوزارة للإسراع في سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية بحيث يتم سداد كامل مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي قبل نهاية يونية هذا العام، وسوف يتم بعد ذلك سداد هذا المبلغ وزيادته بمعدل 5.7% سنويا.وأشار الوزير إلى أن هذا