مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

مرتضى منصور

وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".

وأضاف: "أحب أن أقول إلى جماهير الزمالك نرغب في لعب كأس السوبر ونفوز بالبطولة، ولو لم يتم تنفيذ المطلبين سيتم نقل المباراة إلى مكان أخر، ولدى 12 اسم لأشخاص متآمرين ضد نادي الزمالك، كل المستندات والتسجيلات وما حدث تم ارساله إلى النائب العام من أجل التحقيق فيه."وواصل: "أقول للمسئولين عن الإعلام في مصر،

وأضاف: "أحب أن أقول إلى جماهير الزمالك نرغب في لعب كأس السوبر ونفوز بالبطولة، ولو لم يتم تنفيذ المطلبين سيتم نقل المباراة إلى مكان أخر، ولدى 12 اسم لأشخاص متآمرين ضد نادي الزمالك، كل المستندات والتسجيلات وما حدث تم ارساله إلى النائب العام من أجل التحقيق فيه."



وواصل: "أقول للمسئولين عن الإعلام في مصر، من فضلكم لا يجوز أن يكون هناك شخص عامل بلاط ويعمل إعلامي، هذا الشخص عضو عامل في الزمالك وسوف أشطب عضويته، وأقول لأحمد بلال كان هناك حكم ضدك بالسجن 10 سنوات وترافعت عنك مجانًا فمن فضلك لا تتجاوز في حق الزمالك، وتوقف عن انتقاد مصطفى محمد فهو مهاجم واعد يستحق الدعم".



وطالب رئيس الزمالك بمساندة الأهلي أمام الهلال السوداني، قائلًا: "الأهلي لو فاز وواجهني في ربع النهائي سأواجهه في مصر، بدلًا من السفر إلى خارج البلاد والأرهاق وتكاليف السفر".

