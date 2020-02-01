رياضة

مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".
وأضاف: "أحب أن أقول إلى جماهير الزمالك نرغب في لعب كأس السوبر ونفوز بالبطولة، ولو لم يتم تنفيذ المطلبين سيتم نقل المباراة إلى مكان أخر، ولدى 12 اسم لأشخاص متآمرين ضد نادي الزمالك، كل المستندات والتسجيلات وما حدث تم ارساله إلى النائب العام من أجل التحقيق فيه."وواصل: "أقول للمسئولين عن الإعلام في مصر،
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إنفانتينو (1)

إنفانتينو: الكرة الإفريقية تعاني من أزمات تحكيمية

اقترح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بدلا من سنتين، وذلك خلال ندوة تطوير المسابقات والبنية التحتية لكرة القدم الإفريقية المقامة في مدينة سلا المغربية، ونقله موقع "زنقة 20" المغربي. وأوضح إنفانتينو أن إفريقيا تحتاج إلى عمل كبير، وأن الاتحاد الدولي لن يقف مكتوف الأيدي وسيساعد بشكل كبير في حل أزمات الكرة الإفريقية التى ترتكز على ثلاث أزمات رئيسة أولها التحكيم ثم البنية التحتية والمسابقات.
محمد-صلاح

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
حسين السيد- أحمد الشيخ

حسين السيد يتحدث عن رفضه للزمالك ودور معلول معه

أكد حسين السيد، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المعار لصفوف الصفاقسي التونسي، أن وافق على خوض تجربة الانتقال للفريق التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل العودة مجددا لصفوف المنتخب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة "mbc مصر". وقال حسين السيد، إنه وافق على الانتقال لفريق الصفاقسي التونسي لمدة 6 أشهر تنتهي مع نهاية الموسم الحالي، وأضاف، أنه يرغب في العودة للتواجد في الملعب لتكون لديه فرصة كبيرة للعودة مجددا لصفوف منتخب مصر، لافتا أن بعد انتهاء فترة اعارته مع الصفاقسي سيعود إلى الأهلي.
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باتريس كارتيرون

أمير مرتضى: إعارة اللاعبين تأتي بالتنسيق مع كارتيرون

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، كواليس موافقة مجلس الإدارة على إعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لأندية أخرى، مؤكدًا أنه تتم بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون. وكان الزمالك أعار كلا من حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان، وقال أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين وهم صغار في السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار".
مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
كارتيرون (3)

إسماعيل يوسف مثنيا على كارتيرون: «كسب الرهان»

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي لن يقف أمام مستقبل لاعبه مصطفى محمد إذا تلقى عرضا جيدا للرحيل، وشدد يوسف أن الزمالك سينافس على لقب الدوري إلى النهاية معترفا باتساع الفارق مع الأهلي. وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك: "مصطفى سيكون شيئا كبيرا جدا في كرة القدم المصرية، لاعب لديه ثقة كبيرة بالنفس، الجميع يعقد عليه آمالا كبيرة أن يسير على خطى جمال عبد الحميد، ولقد بذل الغالي والنفيس ليصل إلى هذه المكانة، أمامه فترة أيضا يقدم فيها الكثير للزمالك. باعتقادي لو وصله عرض جيد في نهاية الموسم يليق به وبالنادي، لن يقف الفريق أمامه".
اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف: فرصنا قائمة للتويج بالدوري

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن خسارة الفريق الأبيض أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه بالكونغو، أمر طبيعي، مؤكدا أنه "لا يفوز أي فريق على مازيمبي في أرضه". ويواجه الزمالك مازيمبي في مصر، يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة إفريقيا، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة. وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك نجح في استعادة مستواه بدوري الأبطال، وهذا أهم شيء، ومن الصعب الفوز على مازيمبي في ملعبه، فالأجواء هناك صعبة جدا".
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