مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى الصين

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، اعتبارا من اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى المدن الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في إصابة الآلاف. وتعلق مصر للطيران، رحلاتها إلى مدينة هانزو الصينية اعتبارا من اليوم، وإلى مدينتي بكين وجوانزو بدءا من 4 فبراير الجاري، حفاظا على سلامة وصحة المسافرين. وأعلنت الشركة أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات. ويأتي قرار تعليق الرحلات في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني يوم 4 فبراير.

وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، كما أنها تستأنف خلال المرحلة المقبلة رحلاتها إلى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها، حيث إن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا