جريمة

إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي بقضية «أنصار بيت المقدس»

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، هشام عشماوي، و36 آخرين، بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس". كما حددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل، للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح
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مصرع أمين شرطة وإصابة معاون مباحث في تصادم بالمنيا

لقى أمين شرطة بمركز شرطة ملوى، جنوب محافظة المنيا، مصرعه، فيما أصيب معاون مباحث قسم شرطة ملوي، في تصادم سيارتين، بمنطقة دوران حافظ، بمدخل مركز ملوي. تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغاً من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من أهالي قرية حافظ، بالعثور على جثة مجهولة، ملقاة بجوار الطريق الزراعي السريع.
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إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالعاشر من رمضان

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سيارة مسرعة وأخرى معطلة سبب حادث صحراوي الإسكندرية.. وقرار من النيابة

أصدر وكيل النائب العام، رئيس نيابة العامرية ثان، بغرب الإسكندرية، قرار بالتصريح بدفن جثامين المتوفيين الثلاثة جراء حادث الكيلو 48 على الطريق الصحراوي «القاهرة – الإسكندرية»، بينهم صحفية بجريدة أخبار العالم، وصحفي آخر مسئول الدعم الفني بموقع جريدة المال، وصاحب معرض سيارات، بشرق الإسكندرية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداها كانت تستقلها الصحفية الشابة زكية هدايا، بالإضافة إلى سؤال المصابين عن الحادث إذا سمحت حالتهم ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور بعد اجراء المعاينة.
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إحالة 3 متهمين باستهداف مدير أمن الإسكندرية للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي، وتأجيل جلسة النطق بالحكم عليهم، و8 متهمين آخرين من بينهم بعض قيادات بجماعة الإخوان هاربين في تركيا، إلى جلسة 21 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى وقائع اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.
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