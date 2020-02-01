إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي بقضية «أنصار بيت المقدس»

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

هشام عشماوي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، هشام عشماوي، و36 آخرين، بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس". كما حددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل، للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح