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دراسة: ركوب الدراجات الهوائية يطيل العمر

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢١ ص
الدراجات الهوائية
الدراجات الهوائية
اكتشف علماء جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، أن ركوب الدراجات الهوائية بصورة دورية منتظمة في التنقل بين البيت والعمل يخفض جدا من الموت بسبب الأمراض، بحسب "روسيا اليوم". وتفيد مجلة "International Journal of Epidemiology"، بأن الخبراء أجروا دراسة استمرت 15 سنة شملت نحو 80% من سكان نيوزيلندا القادرين على العمل.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة، أن معدل الوفيات بين مستخدمي الدراجات الهوائية انخفض بنسبة 13% مقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام أو سياراتهم الشخصية للتنقل بين البيت والعمل.ووفقا لكبير الباحثين كيرولاين شو من الجامعة، يمكن الوصول إلى هذه النتيجة بفضل النشاط البدني المعتدل. ويعتبر أن الذهاب للعمل
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