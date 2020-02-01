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«هاكرز» إيرانيون يخترقون موقع وزارة الصحة

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص
هاكر - صورة أرشيفية
هاكر - صورة أرشيفية
اخترق مجموعة من «الهاكرز» الإيرانيين، موقع وزارة الصحة، اليوم السبت، ووضعوا صورة للعلم الإيراني وقناع «فانديتا»، وكتبوا باللغة الإنجليزية: «تم اختراق الموقع بواسطة هاكرز إيرانيين، وتم الاختراق عن طريق مجموعة Bax 026 التابعة لإيران»، مضيفين: «نحن دائما بالقرب منك، هويتك معروفة لنا، معلوماتك ملك لنا، كن حذرا». ولم تصدر وزارة الصحة بيانا حول كيفية اختراق موقعها.

واخترقت هذه المجموعة، من الهاكرز، في فبراير 2019، أكثر من 50 موقعا إلكترونيا تابعا لوزارات ومؤسسات حكومية باكستانية، ما أدى إلى تعطل في المواقع.

واستخدمت «Bax 026» في الهجوم شعار «الحرس الثوري» وهاشتاج We_Take_Revenge، (نحن نثأر).

للإطلاع على موقع وزارة الصحة بعد الاختراق (اضغط هنا).

سد-النهضة (10)

الري: اتفاق سد النهضة تنقصه كثير من التفاصيل

قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه، أمس الجمعة، بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل، مضيفا: "ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة".
سامح-شكري (2)

سامح شكري: حل قضية فلسطين في دولة عاصمتها القدس

صرح وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري ثابت وواضح حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا: "إن تحقيق هذا الهدف هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وإن التوصل للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومن الضروري وجود موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية من أجل تحقيق التسوية العادلة للقضية باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام".
السيسي-ومحمو-عباس أبو-مازن (2)

السيسي يلتقي أبو مازن: لا بديل عن المفاوضات المباشرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مضيفًا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع؛ حتى يمكن التوصل إلى تسوية يجرى التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".
عمليات-جراحية

استئصال جنين من بطن طفل 7 سنوات بالإسكندرية

نجح دكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال والاختلافات الخلقية بطب الإسكندرية، فى استئصال ورم بداخل بطن طفل عبارة عن جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 أشهر ووزنه تقريبا 200 جرام، وهذه حالة نادرة جدًّا لا تزيد على مائة حالة على مستوى العالم. وقال "وهيب" إنه تم استئصال الورم بداخل بطن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بتجويف البطن الخلفي الأيمن، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة، حيث كانت شكوى الطفل وذويه قبل ذلك عبارة عن آلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى وقد أجري للطفل عند عمر ثلاث سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى.
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نانسي-بيلوسي (3)

بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على قرار للحد من تحركات ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب، العسكرية تجاه إيران، مضيفة في تصريحات لها اليوم: «سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشراقية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يومًا ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر»، وفقًا لما ذكرته دويتشيه فيله.
قاسم سليماني

ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (3)

بومبيو عن استهداف قاسم سليماني: العالم بات أكثر أمنا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العالم بات أكثر أمنا اليوم، مشيرا إلى أنه لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة الماضية، إذ أضاف وزير الخارجية الأمريكي في حديث تلفزيوني: «تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني»، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح، وفقا لما ذكرته العربية.
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