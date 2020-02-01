«هاكرز» إيرانيون يخترقون موقع وزارة الصحة
٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص
هاكر - صورة أرشيفية
اخترق مجموعة من «الهاكرز» الإيرانيين، موقع وزارة الصحة، اليوم السبت، ووضعوا صورة للعلم الإيراني وقناع «فانديتا»، وكتبوا باللغة الإنجليزية: «تم اختراق الموقع بواسطة هاكرز إيرانيين، وتم الاختراق عن طريق مجموعة Bax 026 التابعة لإيران»، مضيفين: «نحن دائما بالقرب منك، هويتك معروفة لنا، معلوماتك ملك لنا، كن حذرا». ولم تصدر وزارة الصحة بيانا حول كيفية اختراق موقعها.
واخترقت هذه المجموعة، من الهاكرز، في فبراير 2019، أكثر من 50 موقعا إلكترونيا تابعا لوزارات ومؤسسات حكومية باكستانية، ما أدى إلى تعطل في المواقع.
واستخدمت «Bax 026» في الهجوم شعار «الحرس الثوري» وهاشتاج We_Take_Revenge، (نحن نثأر).
للإطلاع على موقع وزارة الصحة بعد الاختراق (اضغط هنا).