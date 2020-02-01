«هاكرز» إيرانيون يخترقون موقع وزارة الصحة

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص

هاكر - صورة أرشيفية

اخترق مجموعة من «الهاكرز» الإيرانيين، موقع وزارة الصحة، اليوم السبت، ووضعوا صورة للعلم الإيراني وقناع «فانديتا»، وكتبوا باللغة الإنجليزية: «تم اختراق الموقع بواسطة هاكرز إيرانيين، وتم الاختراق عن طريق مجموعة Bax 026 التابعة لإيران»، مضيفين: «نحن دائما بالقرب منك، هويتك معروفة لنا، معلوماتك ملك لنا، كن حذرا». ولم تصدر وزارة الصحة بيانا حول كيفية اختراق موقعها.