معيط: جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم إقرارات الضرائب

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص

وزارة المالية

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكل المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، فلقد تم القيام بمجموعة بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات، والتيسيرات للممولين.

كما قام بافتتاح مأمورية محرم بيك بالإسكندرية ( قيمة مضافة )بعد تحديثها وتطويرها في إطار خطة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب لتطوير مبان ومقار المصلحة، موضحاً أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير لتحقيق الحصيلة المستهدفة، وأن المصلحة قد قامت بكافة الإجراءات والاستعدادات