إرهاب

الإفتاء: داعش يستغل القضية الفلسطينية لتعويض خسائره

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص
داعش
داعش
أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، بيانا، يحلل كلمة المتحدث باسم تنظيم داعش أبي حمزة القرشي، التي نشرها التنظيم عبر منصاته على شبكات التواصل الاجتماعى بعنوان "دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها"، إن تنظيم داعش يسعى لاستغلال القضية الفلسطينية لتحقيق حاضنة اجتماعية وبشرية له تعوضه عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها التنظيم في السنوات الأخيرة، موضحا أن تنظيم "داعش" يسعى عبر هذه الكلمة إلى توظيف القضية الفلسطينية في خطابه على غرار ما يفعل تنظيم "القاعدة"، وهو تحول جديد ظهر في خطاب التنظيم.
وأضاف المرصد: "قديما لم يوظف التنظيم القضية الفلسطينية بشكل واضح، الأمر الذي يعطي إشارات إلى طبيعة الخطاب الداعشي في المرحلة المقبلة، كما أن توظيف التنظيم لهذه القضية يعد محاولة لحشد مؤيدين جدد، خاصة أنه في الكلمة كان قد تحدث أن وجوده في العراق وسوريا هو مقدمة للانطلاق نحو بيت المقدس".وذكر أن كلمة "القرشي"
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مفتي- تنظيم- داعش -الإرهابي (2)

أمر بهدم مسجد النبي يونس.. القبض على مفتي داعش «البدين» في العراق

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، القبض على شفاء نعمة المعروف بـ"أبو عبد الباري" مفتي تنظيم داعش الإرهابي، في مداهمة بمدينة الموصل شمالي البلاد، بعد تلقي شرطة نينوي معلومات دقيقة عن مكان اختبائه، وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر صحفتها الرسمية على "فيسبوك"، أن عناصر الأمن العراقي اعتقلوا نعمة من منزل بحي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، ونشرت الصفحة صورة لمفتي التنظيم الإرهابي أخفت فيه ملامحة.
كينيا

مقتل 3 معلمين في هجوم لـ«حركة الشباب» شرق كينيا

قالت الشرطة الكينية، اليوم الإثنين، إن مسلحون متطرفون من حركة الشباب، قتلوا 3 معلمين في هجوم شرقي كينيا، لافته إلى أن المسلحون هاجموا مركز كاموث في مقاطعة جاريسا، وأضرموا النار في مركز للشرطة وحاولوا تدمير برج للاتصالات، وفقا لتقرير الشرطة، إذ ذكر التقرير أن 3 مدرسين قتلوا واختطف آخر، فيما ترك المسلحون ممرضة. وكانت حركة الشباب قد تعهدت بالانتقام من كينيا التي تشارك ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2011، لمحاربة المسلحين، حيث نفذت المجموعة العديد من الهجمات في كينيا، مما أسفر عن مقتل المئات، بحسب سكاي نيوز.
الحوثيين

الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في الحديدة

قصفت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وفتحت نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة بمدينة (حيس) جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن. ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الإثنين، عن مصادر طبية أن منزلا يقع في حارة بني رزة، تعرض لقصف بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد ساكنيه بجروح متفاوتة، موضحين أن المنزل تعرض لدمار كبير، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، وسط حالة من الخوف والرعب والهلع سادت سكان المدينة.
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

90 قتيلًا و51 مصابًا حصيلة انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية "مقديشيو" صباح اليوم السبت إلى 90 قتيلا على الأقل و51 مصابا. وتوقع المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ارتفاع أعداد القتلى، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين يتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما أكد عمدة "مقديشيو" عمر محمود محمد أن من بين القتلى طلابا جامعيين.
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مفتي- تنظيم- داعش -الإرهابي (2)

أمر بهدم مسجد النبي يونس.. القبض على مفتي داعش «البدين» في العراق

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، القبض على شفاء نعمة المعروف بـ"أبو عبد الباري" مفتي تنظيم داعش الإرهابي، في مداهمة بمدينة الموصل شمالي البلاد، بعد تلقي شرطة نينوي معلومات دقيقة عن مكان اختبائه، وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر صحفتها الرسمية على "فيسبوك"، أن عناصر الأمن العراقي اعتقلوا نعمة من منزل بحي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، ونشرت الصفحة صورة لمفتي التنظيم الإرهابي أخفت فيه ملامحة.
كينيا

مقتل 3 معلمين في هجوم لـ«حركة الشباب» شرق كينيا

قالت الشرطة الكينية، اليوم الإثنين، إن مسلحون متطرفون من حركة الشباب، قتلوا 3 معلمين في هجوم شرقي كينيا، لافته إلى أن المسلحون هاجموا مركز كاموث في مقاطعة جاريسا، وأضرموا النار في مركز للشرطة وحاولوا تدمير برج للاتصالات، وفقا لتقرير الشرطة، إذ ذكر التقرير أن 3 مدرسين قتلوا واختطف آخر، فيما ترك المسلحون ممرضة. وكانت حركة الشباب قد تعهدت بالانتقام من كينيا التي تشارك ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2011، لمحاربة المسلحين، حيث نفذت المجموعة العديد من الهجمات في كينيا، مما أسفر عن مقتل المئات، بحسب سكاي نيوز.
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