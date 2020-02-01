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السعيد: الدولة دعمت كل القطاعات بالتكنولوجيا الحديثة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الرابعة من لقاء الخبراء للعام الأكاديمي 2019/2020 تحت عنوان "دور الإرشاد الزراعي في منظومة الزراعة المصرية بين الواقع والمأمول" وذلك في إطار تنفيذ الأنشطة العلمية التي ينظمها المعهد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على سعي الحكومة جاهدة للنهوض بالزراعة، حيث تضم حوالي 21.5 % من إجمالي المشتغلين وفقًا لعام 2018، فضلًا عن مساهمة قطاع الزراعة بنسبة 11.5 % من الناتج القومي الإجمالي، بمعدل نمو حوالي 3.1% عام 2018/2017.
وأشارت السعيد إلى أن ظهور ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أدى إلى تنمية معرفية غير مسبوقة على مدى العشرين سنة الماضية في كافة مناحي الإدارة اليومية، موضحة أن باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال الزراعة ظهر ما يسمى بالزراعة الإلكترونية والتي تشير إلى تصميم وتطوير وتطبيق طرق مبتكرة لاستخدام
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الذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 697 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1587 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
جمارك-السيارت

196 مليون جنيه قيمة ضرائب وجمارك السيارات في ديسمبر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التي تسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية. وأشار تقرير صادر من رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.
وزارة-المالية

معيط: جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم إقرارات الضرائب

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكل المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، فلقد تم القيام بمجموعة بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات، والتيسيرات للممولين.
وزير-الماليه

معيط: نستهدف سداد 160 مليار جنيه لصناديق التأمينات

أعلن محمد معيط وزير المالية، ارتفاع جملة المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتي نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه، تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7%، المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي 2019-2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية. وقال معيط، إن الوزارة حريصة علي سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار، حيث يرتب المؤشر الدول وفقًا لعدة معايير تشمل حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وقدرات التصنيع، ومدى تركز شركات التكنولوجيا الفائقة المطروحة للتداول العام، وهوما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 . وحول مكانة مصر في المجال الثقافي، أشارت السعيد إلى أن مصر احتلت المرتبة 13 من حيث التراث في تقرير موقع "يو إس نيوز" الذي يصدر سنويًا ويقيس المفاهيم والتصورات العالمية عن كل دولة في عدد من الفئات.
الدولار

8.5 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2018.
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وزيرة التخطيط: مصر تحتل المركز 28 في مؤشر جودة الطرق

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي مؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 مهام للحكومة في ملف التنمية الاقتصادية

عقب تحديد السيد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020، الذي تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام في مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط كلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
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