السعيد: الدولة دعمت كل القطاعات بالتكنولوجيا الحديثة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الرابعة من لقاء الخبراء للعام الأكاديمي 2019/2020 تحت عنوان "دور الإرشاد الزراعي في منظومة الزراعة المصرية بين الواقع والمأمول" وذلك في إطار تنفيذ الأنشطة العلمية التي ينظمها المعهد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على سعي الحكومة جاهدة للنهوض بالزراعة، حيث تضم حوالي 21.5 % من إجمالي المشتغلين وفقًا لعام 2018، فضلًا عن مساهمة قطاع الزراعة بنسبة 11.5 % من الناتج القومي الإجمالي، بمعدل نمو حوالي 3.1% عام 2018/2017.

وأشارت السعيد إلى أن ظهور ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أدى إلى تنمية معرفية غير مسبوقة على مدى العشرين سنة الماضية في كافة مناحي الإدارة اليومية، موضحة أن باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال الزراعة ظهر ما يسمى بالزراعة الإلكترونية والتي تشير إلى تصميم وتطوير وتطبيق طرق مبتكرة لاستخدام