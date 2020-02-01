رياضة

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
وشدد شوقي غريب: "لم أتناقش مع محمد صلاح بعد لاستطلاع مدى رغبته في الانضمام للقائمة، وكذلك لم يحدث أي تواصل حتى الآن بيني وبين يورجن كلوب مدرب ليفربول، والأمر بيد اللاعب ومدربه وإدارة ناديه".كما تطرق للحديث عن خطة إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أنها ستتم على 3 مراحل سيخوض الفريق خلالها 8 مباريات
اقرأ المزيد
إنفانتينو (1)

إنفانتينو: الكرة الإفريقية تعاني من أزمات تحكيمية

اقترح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بدلا من سنتين، وذلك خلال ندوة تطوير المسابقات والبنية التحتية لكرة القدم الإفريقية المقامة في مدينة سلا المغربية، ونقله موقع "زنقة 20" المغربي. وأوضح إنفانتينو أن إفريقيا تحتاج إلى عمل كبير، وأن الاتحاد الدولي لن يقف مكتوف الأيدي وسيساعد بشكل كبير في حل أزمات الكرة الإفريقية التى ترتكز على ثلاث أزمات رئيسة أولها التحكيم ثم البنية التحتية والمسابقات.
مرتضى منصور (4)

مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".
حسين السيد- أحمد الشيخ

حسين السيد يتحدث عن رفضه للزمالك ودور معلول معه

أكد حسين السيد، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المعار لصفوف الصفاقسي التونسي، أن وافق على خوض تجربة الانتقال للفريق التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل العودة مجددا لصفوف المنتخب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة "mbc مصر". وقال حسين السيد، إنه وافق على الانتقال لفريق الصفاقسي التونسي لمدة 6 أشهر تنتهي مع نهاية الموسم الحالي، وأضاف، أنه يرغب في العودة للتواجد في الملعب لتكون لديه فرصة كبيرة للعودة مجددا لصفوف منتخب مصر، لافتا أن بعد انتهاء فترة اعارته مع الصفاقسي سيعود إلى الأهلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
صلاح-كلوب

كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا . وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
صلاح- والمحمدي

شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة أون سبورت. وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي، ولكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".
يورجن كلوب

الاتحاد الإنجليزي يفتح النار على كلوب

رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الانتقادات التي وجهها يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن موعد مباراة إعادة الدور الرابع من كأس إنجلترا الشهر المقبل. ونشرت جريدة ميرور الإنجليزية بيان الاتحاد، وجاء كالتالي: "لقد بذل اتحاد الكرة الإنجليزي جهودًا كبيرة لإفساح المجال لعطلة شتوية للاعبين في منتصف الموسم، حيث عمل عن كثب مع رابطة الدوري الإنجليزي وأنديتها، إنها إضافة جديدة ومهمة إلى جدول كرة القدم الإنجليزية، وهي مصممة لصالح الأندية ولاعبيها".
يورجن كلوب

يورجن كلوب عن ليفربول: نحتاج للتحسن

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الرباعي المصاب قبل مباراة غد الخميس أمام وولفرهامبتون، على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قائلا: "لوفرين عاد للتدريبات يوم الإثنين، وهذا أمر جيد، ميلنر وشاكيري ونابي لم يشاركوا في التدريبات بعد". وعاد لوفرين إلى التدريبات بعد أن تعافى اللاعب من إصابة تعرض لها أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، فيما يستمر غياب جيمس ميلنر وشيردان شاكيري ونابي كيتا للمعاناة من إصابات عضلية مختلفة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]