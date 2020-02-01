شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

محمد صلاح

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".

وشدد شوقي غريب: "لم أتناقش مع محمد صلاح بعد لاستطلاع مدى رغبته في الانضمام للقائمة، وكذلك لم يحدث أي تواصل حتى الآن بيني وبين يورجن كلوب مدرب ليفربول، والأمر بيد اللاعب ومدربه وإدارة ناديه".كما تطرق للحديث عن خطة إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أنها ستتم على 3 مراحل سيخوض الفريق خلالها 8 مباريات

وشدد شوقي غريب: "لم أتناقش مع محمد صلاح بعد لاستطلاع مدى رغبته في الانضمام للقائمة، وكذلك لم يحدث أي تواصل حتى الآن بيني وبين يورجن كلوب مدرب ليفربول، والأمر بيد اللاعب ومدربه وإدارة ناديه".



كما تطرق للحديث عن خطة إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أنها ستتم على 3 مراحل سيخوض الفريق خلالها 8 مباريات ودية بواقع وديتين في الأجندة الدولية لشهر مارس، ومثلهما في أجندة يونيو، و4 لقاءات ودية بعد انتهاء مسابقة الدوري.



وتنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو حتى الثامن من أغسطس وذلك أثناء فترة إعداد الأندية الأوروبية للموسم الجديد، بينما ينطلق الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021 في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، مع نهاية مسابقة كرة القدم في الأولمبياد.

