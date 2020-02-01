استئصال جنين من بطن طفل 7 سنوات بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م

جراحة - أرشيفية

نجح دكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال والاختلافات الخلقية بطب الإسكندرية، فى استئصال ورم بداخل بطن طفل عبارة عن جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 أشهر ووزنه تقريبا 200 جرام، وهذه حالة نادرة جدًّا لا تزيد على مائة حالة على مستوى العالم. وقال "وهيب" إنه تم استئصال الورم بداخل بطن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بتجويف البطن الخلفي الأيمن، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة، حيث كانت شكوى الطفل وذويه قبل ذلك عبارة عن آلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى وقد أجري للطفل عند عمر ثلاث سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى.

وأضاف أستاذ الجراحة أنه تم تشخيص الورم أثناء الجراحة، وتبين أنه بالتجويف الخلفي بالبطن من الناحية اليمنى وله علاقة تلاحقية مع الحالب الأيمن يحدث انسدادًا وتضخمًا بحوض الكلى الأيمن، وكذلك الكبد والإثنى والشريان الأورطي والوريد الأجوف الأسفل. ولفت الطبيب المعالج إلى أن الحالة متأخرة في التشخيص؛ مما يسبب