196 مليون جنيه قيمة ضرائب وجمارك السيارات في ديسمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

جمارك السيارات

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التي تسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية. وأشار تقرير صادر من رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك السويس أفرجت عن سيارات ملاكي، وميكروباص، بقيمة 135 مليونًا و 706 آلاف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 71 مليونًا و261 ألف جنيه خلال نفس الفترة.وأفرجت الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد عن 287 سيارة