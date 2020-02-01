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السيسي يلتقي أبو مازن: لا بديل عن المفاوضات المباشرة

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أبو مازن - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أبو مازن - صورة أرشيفية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مضيفًا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع؛ حتى يمكن التوصل إلى تسوية يجرى التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".
وتابع الرئيس أنه يجب أن يتم ذلك في إطار يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كل الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام. وكان الرئيس الفلسطيني قد صرح في 24 يناير الماضي قائلا: "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين؛ لأننا سمعنا أن
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سد-النهضة (10)

الري: اتفاق سد النهضة تنقصه كثير من التفاصيل

قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه، أمس الجمعة، بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل، مضيفا: "ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة".
سامح-شكري (2)

سامح شكري: حل قضية فلسطين في دولة عاصمتها القدس

صرح وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري ثابت وواضح حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا: "إن تحقيق هذا الهدف هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وإن التوصل للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومن الضروري وجود موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية من أجل تحقيق التسوية العادلة للقضية باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام".
عمليات-جراحية

استئصال جنين من بطن طفل 7 سنوات بالإسكندرية

نجح دكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال والاختلافات الخلقية بطب الإسكندرية، فى استئصال ورم بداخل بطن طفل عبارة عن جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 أشهر ووزنه تقريبا 200 جرام، وهذه حالة نادرة جدًّا لا تزيد على مائة حالة على مستوى العالم. وقال "وهيب" إنه تم استئصال الورم بداخل بطن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بتجويف البطن الخلفي الأيمن، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة، حيث كانت شكوى الطفل وذويه قبل ذلك عبارة عن آلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى وقد أجري للطفل عند عمر ثلاث سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى.
هاكر

«هاكرز» إيرانيون يخترقون موقع وزارة الصحة

اخترق مجموعة من «الهاكرز» الإيرانيين، موقع وزارة الصحة، اليوم السبت، ووضعوا صورة للعلم الإيراني وقناع «فانديتا»، وكتبوا باللغة الإنجليزية: «تم اختراق الموقع بواسطة هاكرز إيرانيين، وتم الاختراق عن طريق مجموعة Bax 026 التابعة لإيران»، مضيفين: «نحن دائما بالقرب منك، هويتك معروفة لنا، معلوماتك ملك لنا، كن حذرا». ولم تصدر وزارة الصحة بيانا حول كيفية اختراق موقعها.
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اصابة-الطلبة الفلسطينيين-بالاغماء (1)

رفضًا لصفقة القرن.. إصابة 48 فلسطينيًا في احتجاجات بالضفة الغربية

أصيب 48 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بخطة السلام الأمريكية الجديدة، وفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني. كان مئات الفلسطينيين خرجوا في تظاهرات في مناطق متفرقة في الضفة احتجاجا على الخطة التي أعلنها، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل يومين. وقالت مصادر، إن عشرات شبان في قرية بلعين غربي المدينة رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، فيما اندلعت مواجهات في بلدتي كفر قدوم وبيتا شمالي الضفة الغربية وأخرى عند مدخل مخيم العروب جنوبي الضفة الغربية.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

«ردًا على قذائف الهاون».. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

أطلقت دبابة إسرائيلية، اليوم الجمعة، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم». ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي «أشكول» فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
المسجد الاقصى

«الأقصى أرض المجد».. احتجاجات في الأردن تنديدًا بصفقة القرن

خرجت تظاهرات في العاصمة الأردنية عمان اليوم، تنديدا ورفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ«صفقة القرن»، إذ انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط البلاد في عمان، حيث ردد المتظاهرون هتافات تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما، وأن الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين. وأكد المحتجون على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة، قائلين: «إن الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط، وأردن أردن أرض الحشد، أقصى أقصى أرض المجد، وجدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال.
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: الكتاب المقدس نص على صفقة القرن (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الكتاب المقدس نص على صفقة القرن بالفعل باستثناء القدس، فهناك فرق بين القدس وأورشليم، ومساحة القدس أكبر من أورشليم، وما حدث في القدس موجود بالكتاب المقدس ولكن بنطاق ضيق، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي أخطأ حينما وصف صفقة القرن بالكامل، بأنها ما نص عليها الكتاب المقدس، موضحًا أن القصة ليست صراع على أرض وإنما صراع بين الأديان.
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