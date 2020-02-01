السيسي يلتقي أبو مازن: لا بديل عن المفاوضات المباشرة

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أبو مازن - صورة أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مضيفًا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع؛ حتى يمكن التوصل إلى تسوية يجرى التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".

وتابع الرئيس أنه يجب أن يتم ذلك في إطار يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كل الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام. وكان الرئيس الفلسطيني قد صرح في 24 يناير الماضي قائلا: "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين؛ لأننا سمعنا أن