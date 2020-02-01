إنفانتينو: الكرة الإفريقية تعاني من أزمات تحكيمية

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

جياني إنفانتينو

اقترح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بدلا من سنتين، وذلك خلال ندوة تطوير المسابقات والبنية التحتية لكرة القدم الإفريقية المقامة في مدينة سلا المغربية، ونقله موقع "زنقة 20" المغربي. وأوضح إنفانتينو أن إفريقيا تحتاج إلى عمل كبير، وأن الاتحاد الدولي لن يقف مكتوف الأيدي وسيساعد بشكل كبير في حل أزمات الكرة الإفريقية التى ترتكز على ثلاث أزمات رئيسة أولها التحكيم ثم البنية التحتية والمسابقات.

وواصل: "لا يجب أن تكون ذكيًّا مثل أينشتاين لتعرف أن بناء الملاعب وتطوير البنية التحتية يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وعلينا التفكير في إقامة كأس الأمم كل 4 سنوات بدلا من النظام الحالي بإقامتها كل سنتين من أجل مزيد من التنافسية وتحقيق أرباح أكثر". وأردف: "إفريقيا تحتاج مليار دولار من أجل تطوير البنية التحتية،