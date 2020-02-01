رياضة

إنفانتينو: الكرة الإفريقية تعاني من أزمات تحكيمية

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
اقترح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بدلا من سنتين، وذلك خلال ندوة تطوير المسابقات والبنية التحتية لكرة القدم الإفريقية المقامة في مدينة سلا المغربية، ونقله موقع "زنقة 20" المغربي. وأوضح إنفانتينو أن إفريقيا تحتاج إلى عمل كبير، وأن الاتحاد الدولي لن يقف مكتوف الأيدي وسيساعد بشكل كبير في حل أزمات الكرة الإفريقية التى ترتكز على ثلاث أزمات رئيسة أولها التحكيم ثم البنية التحتية والمسابقات.
وواصل: "لا يجب أن تكون ذكيًّا مثل أينشتاين لتعرف أن بناء الملاعب وتطوير البنية التحتية يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وعلينا التفكير في إقامة كأس الأمم كل 4 سنوات بدلا من النظام الحالي بإقامتها كل سنتين من أجل مزيد من التنافسية وتحقيق أرباح أكثر". وأردف: "إفريقيا تحتاج مليار دولار من أجل تطوير البنية التحتية،
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محمد-صلاح

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
مرتضى منصور (4)

مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".
حسين السيد- أحمد الشيخ

حسين السيد يتحدث عن رفضه للزمالك ودور معلول معه

أكد حسين السيد، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المعار لصفوف الصفاقسي التونسي، أن وافق على خوض تجربة الانتقال للفريق التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل العودة مجددا لصفوف المنتخب، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة "mbc مصر". وقال حسين السيد، إنه وافق على الانتقال لفريق الصفاقسي التونسي لمدة 6 أشهر تنتهي مع نهاية الموسم الحالي، وأضاف، أنه يرغب في العودة للتواجد في الملعب لتكون لديه فرصة كبيرة للعودة مجددا لصفوف منتخب مصر، لافتا أن بعد انتهاء فترة اعارته مع الصفاقسي سيعود إلى الأهلي.
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محمد صلاح - كلوب (1)

كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء ستمثل كارثة لفريقه، الذي يضم ثلاثة لاعبين من النجوم الأفارقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية موسم 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية. ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر بطولة البريميرليج، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد .
تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
أفضل لاعب - كاف

الغردقة تتزين لحفل الأفضل في إفريقيا

يقام حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، بسهل حشيش في مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً. وغادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، طائرة خاصة متجهة الي الغردقة، نقلت عددا كبيرا من أساطير الكرة الإفريقيه والعربية والمصرية للمشاركة فى الحفل، كما تم تخصيص فريق لاستقبال الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول، للمشاركة في هذا الحدث. وحضر إلى القاهرة أساطير الكرة الإفريقية والعالمية، كما تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد.
يوري دجوركاييف

نجم فرنسا السابق: أنا مشهور لأنني لعبت كأس العالم

أكد يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق، أنه سعيد بتواجده في مصر بجامعة القاهرة، مشيراً إلى أن طلاب الجامعة هم قادة العالم القادمين، وذلك خلال نقاش أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي احتضنه جامعة القاهرة. وقال دجوركاييف: "شرف لي أن أكون متواجدا في جامعة القاهرة أكبر جامعة في مصر، لم ترونا كنا نشعر بالضغط ونشعر بالرهبة أمامكم اليوم، والقادة القادمون للعالم هم طلاب الجامعة، إن كل ما تتعلمونه سيخدم العالم، ويجب أن تكون ما عليه، وأن تكون شخصك وعلى طبيعتك، قبل أو بعد كل مباراة أنت جزء من كل الأشخاص، المدربين وزملائك في الفريق".
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