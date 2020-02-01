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سامح شكري: حل قضية فلسطين في دولة عاصمتها القدس

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
صرح وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري ثابت وواضح حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا: "إن تحقيق هذا الهدف هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وإن التوصل للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومن الضروري وجود موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية من أجل تحقيق التسوية العادلة للقضية باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام".
وأشار شكرى، في كلمته، اليوم السبت، أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إلى أن الأيادى العربية ممدودة بالسلام لأى طرف يسعى لتحقيق السلام الشامل على أساس الشرعية الدولية الراسخة، والتفاعل مع جهود السلام لتحقيق التطلعات الفلسطينية والعربية المشروعة، كما أن التأخير فى حل القضية من شأنه نشر الإحباط
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سد-النهضة (10)

الري: اتفاق سد النهضة تنقصه كثير من التفاصيل

قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه، أمس الجمعة، بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل، مضيفا: "ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة".
السيسي-ومحمو-عباس أبو-مازن (2)

السيسي يلتقي أبو مازن: لا بديل عن المفاوضات المباشرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مضيفًا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع؛ حتى يمكن التوصل إلى تسوية يجرى التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".
عمليات-جراحية

استئصال جنين من بطن طفل 7 سنوات بالإسكندرية

نجح دكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال والاختلافات الخلقية بطب الإسكندرية، فى استئصال ورم بداخل بطن طفل عبارة عن جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 أشهر ووزنه تقريبا 200 جرام، وهذه حالة نادرة جدًّا لا تزيد على مائة حالة على مستوى العالم. وقال "وهيب" إنه تم استئصال الورم بداخل بطن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بتجويف البطن الخلفي الأيمن، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة، حيث كانت شكوى الطفل وذويه قبل ذلك عبارة عن آلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى وقد أجري للطفل عند عمر ثلاث سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى.
هاكر

«هاكرز» إيرانيون يخترقون موقع وزارة الصحة

اخترق مجموعة من «الهاكرز» الإيرانيين، موقع وزارة الصحة، اليوم السبت، ووضعوا صورة للعلم الإيراني وقناع «فانديتا»، وكتبوا باللغة الإنجليزية: «تم اختراق الموقع بواسطة هاكرز إيرانيين، وتم الاختراق عن طريق مجموعة Bax 026 التابعة لإيران»، مضيفين: «نحن دائما بالقرب منك، هويتك معروفة لنا، معلوماتك ملك لنا، كن حذرا». ولم تصدر وزارة الصحة بيانا حول كيفية اختراق موقعها.
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السيسي-ومحمو-عباس أبو-مازن (2)

السيسي يلتقي أبو مازن: لا بديل عن المفاوضات المباشرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مضيفًا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع؛ حتى يمكن التوصل إلى تسوية يجرى التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".
المسجد الاقصى

«الأقصى أرض المجد».. احتجاجات في الأردن تنديدًا بصفقة القرن

خرجت تظاهرات في العاصمة الأردنية عمان اليوم، تنديدا ورفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ«صفقة القرن»، إذ انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط البلاد في عمان، حيث ردد المتظاهرون هتافات تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما، وأن الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين. وأكد المحتجون على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة، قائلين: «إن الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط، وأردن أردن أرض الحشد، أقصى أقصى أرض المجد، وجدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال.
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: الكتاب المقدس نص على صفقة القرن (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الكتاب المقدس نص على صفقة القرن بالفعل باستثناء القدس، فهناك فرق بين القدس وأورشليم، ومساحة القدس أكبر من أورشليم، وما حدث في القدس موجود بالكتاب المقدس ولكن بنطاق ضيق، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي أخطأ حينما وصف صفقة القرن بالكامل، بأنها ما نص عليها الكتاب المقدس، موضحًا أن القصة ليست صراع على أرض وإنما صراع بين الأديان.
إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
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