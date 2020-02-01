مصرع أمين شرطة وإصابة معاون مباحث في تصادم بالمنيا

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

تصادم - أرشيفية

لقى أمين شرطة بمركز شرطة ملوى، جنوب محافظة المنيا، مصرعه، فيما أصيب معاون مباحث قسم شرطة ملوي، في تصادم سيارتين، بمنطقة دوران حافظ، بمدخل مركز ملوي. تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغاً من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من أهالي قرية حافظ، بالعثور على جثة مجهولة، ملقاة بجوار الطريق الزراعي السريع.

وانتقل إلى مكان البلاغ رجال البحث الجنائي، وتصادف وقوع تصادم بين سيارة الشرطة، وسيارة أخرى مما تسبب في إصابة ضابط شرطة بذات المكان.وعقب انتقال قوات الأمن تبين إصابة الرائد "علي سمير" معاون أول مباحث قسم ملوي، وذلك أثناء تواجده بمكان العثور على جثة شرطي بقرية حافظ، بعد أن صدمته سيارة، وتم ضبط قائدها،