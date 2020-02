تحرير:أحمد نصري ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٢ م

نشرت يارا نعوم، ملكة جمال مصر 2008، صورة جديدة تجمعها بزوجها عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت يارا نعوم برفقة زوجها، وبناتها "تمارا وسيلين"، وتفاعل معهم عدد كبير من محبي أسرة عماد متعب.

وتزوجت يارا نعوم، نجم الأهلي عماد متعب في 2011 وأنجبا طفلتين، هما "تمارا" و"سيلين".