رصاصة وجثة.. تفاصيل مقتل نجل المذيعة مروة ميمي بالزمالك

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م

المذيعة مروة ميمي

الأجواء تبدو عادية في حي الزمالك الهادئ بالقاهرة، إلا أن صوت طلق ناري في نحو الساعة الحادية عشرة مساء أمس، تبدلت معه الأجواء، وأثار الفزع والرعب في قلب أهالي المنطقة التي كانت على موعد مع واقعة مأسوية راح ضحيتها "كريم هشام" نجل المذيعة بقناة "النهار" مروة ميمي، أثر إصابته بطلق ناري في الرأس خرج بطريق الخطأ من سلاح والد صديقه.

الأحداث بدأت عندما دعا شاب اثنين من أصدقائه للسهر معه داخل شقة أسرته بالزمالك، من بينهم "كريم هشام" 16 عامًا، نجل المذيعة مروة ميمي، وبعد وصولهم الشقة أخرج صديقهم سلاح والده الذي كان يحتفظ به داخل دولابه بالمنزل وداخله ذخيرة. رفع الطفل "الطبنجة على على أصدقائه بدعوى "الهزار"، فخرجت منها طلقة في رأس