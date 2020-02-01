جريمة

رصاصة وجثة.. تفاصيل مقتل نجل المذيعة مروة ميمي بالزمالك

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م
المذيعة مروة ميمي
المذيعة مروة ميمي
الأجواء تبدو عادية في حي الزمالك الهادئ بالقاهرة، إلا أن صوت طلق ناري في نحو الساعة الحادية عشرة مساء أمس، تبدلت معه الأجواء، وأثار الفزع والرعب في قلب أهالي المنطقة التي كانت على موعد مع واقعة مأسوية راح ضحيتها "كريم هشام" نجل المذيعة بقناة "النهار" مروة ميمي، أثر إصابته بطلق ناري في الرأس خرج بطريق الخطأ من سلاح والد صديقه.
الأحداث بدأت عندما دعا شاب اثنين من أصدقائه للسهر معه داخل شقة أسرته بالزمالك، من بينهم "كريم هشام" 16 عامًا، نجل المذيعة مروة ميمي، وبعد وصولهم الشقة أخرج صديقهم سلاح والده الذي كان يحتفظ به داخل دولابه بالمنزل وداخله ذخيرة. رفع الطفل "الطبنجة على على أصدقائه بدعوى "الهزار"، فخرجت منها طلقة في رأس
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إلغاء قرار إدراج أبو الفتوح ونجله بقوائم الإرهاب.. والنقض تعيد النظر

قضت محكمة النقض اليوم السبت، قبول الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر فى القرار. وكانت جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قضت بإدراج أبو الفتوح، ونجله و آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها تؤكد ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
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مصرع أمين شرطة وإصابة معاون مباحث في تصادم بالمنيا

لقي أمين شرطة بمركز شرطة ملوي، جنوب محافظة المنيا، مصرعه فيما أصيب معاون مباحث قسم شرطة ملوي، في تصادم سيارتين، بمنطقة دوران حافظ، بمدخل مركز ملوي. تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من أهالي قرية حافظ بالعثور على جثة مجهولة، ملقاة بجوار الطريق الزراعي السريع.
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إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي بقضية «أنصار بيت المقدس»

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، أوراق هشام عشماوي، و36 آخرين، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس". كما حددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل، للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
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إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالعاشر من رمضان

أصيب 15 شخصا من أسرتين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام سيراميكا الأمير بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل أمام سيراميكا الأمير، مما أسفرت عن إصابة 15 شخصا، من أسرتين بكدمات وجروح وسحجات.
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«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
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قفز 14 دورا.. انتحار طالب بعد رفض والده زواجه من حبيبته

"قررت التخلص من حياتي.. فلم يعد لها قيمة بعد أن فقدت حلم الارتباط بحبيبتى"، مع هذه الكلمات اليائسة، قرر الطالب "ف. و. س. ع."، فى العقد الثالث من عمره، إنهاء حياته بعد إصابته بحالة نفسية سيئة نتيجة رفض والده الموافقة على زواجه قبل الانتهاء من إتمام دراسته الجامعية، ليسرع دون تفكير إلى الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع عشر بمقر مسكنه، في شارع الثلاثين المتفرع من شارع محمد انور السادات "45 سابقا" بمنطقة سيدي بشر قبلي شرق محافظة الإسكندرية، وخلال التحقيقات رفض والد الشاب المتوفي اتهام أحد بالتسبب فى وفاته.
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الأمن يفسد خطة «عصابة الكيف» في الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية قيام 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فس الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامي، واتخاذهم من محل إقامتهم مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
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