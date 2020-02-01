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تشييع جثمان الصحفي أحمد المنسي في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م
تشييع جثمان الزميل الصحفي أحمد المنسي
تشييع جثمان الزميل الصحفي أحمد المنسي
شيع العشرات من أسرة الزميل الصحفي أحمد المنسي، مسؤول الدعم الفنى في جريدة المال، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد العمري، اليوم السبت، عقب صلاة العصر، حيث لقي الزميل الراحل مصرعه أمس، أثر حادث على الطريق الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية" بالكيلو 48، أسفر عن مصرع الزميلة زكية هداية الصحفية بجريدة أخبار العالم، بالإضافة إلى مصرع صاحب معرض سيارات بشرق الإسكندرية، واصابة 3 آخرين.
واستلمت أسرة الصحفى الراحل جثمانه من مستشفى العامرية، صباح اليوم، عقب انتهاء إجراءات الحصول على تصريح الدفن، بعد توقيع الكشف الطبي على الجثمان، بينما وصلت أسرة الزميلة زكية هداية، مساء أمس، وتسلمت الجثمان لتشييعه إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالعصافرة.وحرص النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على
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التعليم: نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2020/2019، غدًا الأحد، موضحة أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب.
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برودة وغيوم وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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التحديث وتطوير الخدمات.. ماذا طلب السيسي من وزير البترول؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتناول الاجتماع محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.
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استئصال جنين من بطن طفل 7 سنوات بالإسكندرية

نجح دكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال والاختلافات الخلقية بطب الإسكندرية، فى استئصال ورم بداخل بطن طفل عبارة عن جنين داخل تجويف البطن قد توقف نموه بعد عمر 3 أشهر ووزنه تقريبا 200 جرام، وهذه حالة نادرة جدًّا لا تزيد على مائة حالة على مستوى العالم. وقال "وهيب" إنه تم استئصال الورم بداخل بطن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بتجويف البطن الخلفي الأيمن، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الفحوصات والأشعات اللازمة، حيث كانت شكوى الطفل وذويه قبل ذلك عبارة عن آلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى وقد أجري للطفل عند عمر ثلاث سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى.
سفير- سنغافورة- ومحافظ -اسكندرية

سفير سنغافورة: السياحة المصرية عادت في 2020.. ونسعى لتحلية مياه البحر

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، سفير سنغافورة بمصر، دومنيك جوه كوان سويي، بمقر مكتبه بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ورحب المحافظ بسفير سنغافورة علي أرض الإسكندرية مؤكدا أن سنغافورة من الدول الصديقة لمصر التى تربطهما معًا علاقات قوية منذ عام 1966، مؤكدًا على ذلك بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى سنغافورة لتدعيم و توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (11)

الأرصاد: غدا طقس ممطر نهارا.. شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
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