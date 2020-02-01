تشييع جثمان الصحفي أحمد المنسي في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م

تشييع جثمان الزميل الصحفي أحمد المنسي

شيع العشرات من أسرة الزميل الصحفي أحمد المنسي، مسؤول الدعم الفنى في جريدة المال، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد العمري، اليوم السبت، عقب صلاة العصر، حيث لقي الزميل الراحل مصرعه أمس، أثر حادث على الطريق الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية" بالكيلو 48، أسفر عن مصرع الزميلة زكية هداية الصحفية بجريدة أخبار العالم، بالإضافة إلى مصرع صاحب معرض سيارات بشرق الإسكندرية، واصابة 3 آخرين.

واستلمت أسرة الصحفى الراحل جثمانه من مستشفى العامرية، صباح اليوم، عقب انتهاء إجراءات الحصول على تصريح الدفن، بعد توقيع الكشف الطبي على الجثمان، بينما وصلت أسرة الزميلة زكية هداية، مساء أمس، وتسلمت الجثمان لتشييعه إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالعصافرة.وحرص النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على