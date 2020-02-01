مصر تدعم الصين بـ10 أطنان مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني، على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي مواطن لاتباع الإجراءات الوقائية مثل "الماسكات والمطهرات الكحولية".وأشار مجاهد، إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بإرسال تلك الشحنة دعمًا من مصر للشعب