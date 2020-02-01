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مصر تدعم الصين بـ10 أطنان مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني، على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي مواطن لاتباع الإجراءات الوقائية مثل "الماسكات والمطهرات الكحولية".وأشار مجاهد، إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بإرسال تلك الشحنة دعمًا من مصر للشعب
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التعليم: نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2020/2019، غدًا الأحد، موضحة أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب.
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تشييع- جثمان -الصحفي -فقيد -حادث -صحراوي -الإسكندرية (5)

تشييع جثمان الصحفي أحمد المنسي في الإسكندرية

شيع العشرات من أسرة الزميل الصحفي أحمد المنسي، مسؤول الدعم الفنى في جريدة المال، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد العمري، اليوم السبت، عقب صلاة العصر، حيث لقي الزميل الراحل مصرعه أمس، أثر حادث على الطريق الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية" بالكيلو 48، أسفر عن مصرع الزميلة زكية هداية الصحفية بجريدة أخبار العالم، بالإضافة إلى مصرع صاحب معرض سيارات بشرق الإسكندرية، واصابة 3 آخرين.
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مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى الصين

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، اعتبارا من اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى المدن الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في إصابة الآلاف. وتعلق مصر للطيران، رحلاتها إلى مدينة هانزو الصينية اعتبارا من اليوم، وإلى مدينتي بكين وجوانزو بدءا من 4 فبراير الجاري، حفاظا على سلامة وصحة المسافرين. وأعلنت الشركة أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات. ويأتي قرار تعليق الرحلات في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني يوم 4 فبراير.
فيروس-كورونا (2)

إيران تعلق جميع الرحلات من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

علقت إيران كافة رحلاتها من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكى اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، إنه بالرغم من عدم تسجيل إيران أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فإن الحكومة اتخذت هذا الإجراء الاحترازي عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.
كورونا 7

«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
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