إلغاء قرار إدراج أبو الفتوح ونجله بقوائم الإرهاب.. والنقض تعيد النظر

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م

عبد المنعم أبو الفتوح

قضت محكمة النقض اليوم السبت، قبول الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر فى القرار. وكانت جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قضت بإدراج أبو الفتوح، ونجله و آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها تؤكد ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات