جريمة

إلغاء قرار إدراج أبو الفتوح ونجله بقوائم الإرهاب.. والنقض تعيد النظر

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م
عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
قضت محكمة النقض اليوم السبت، قبول الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر فى القرار. وكانت جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قضت بإدراج أبو الفتوح، ونجله و آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها تؤكد ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات
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رصاصة وجثة.. تفاصيل مقتل نجل المذيعة مروة ميمي بالزمالك

الأجواء تبدو عادية في حي الزمالك الهادئ بالقاهرة، إلا أن صوت طلق ناري في نحو الساعة الحادية عشرة مساء أمس، تبدلت معه الأجواء، وأثار الفزع والرعب في قلب أهالي المنطقة التي كانت على موعد مع واقعة مأسوية راح ضحيتها "كريم هشام" نجل المذيعة بقناة "النهار" مروة ميمي، أثر إصابته بطلق ناري في الرأس خرج بطريق الخطأ من سلاح والد صديقه.
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مصرع أمين شرطة وإصابة معاون مباحث في تصادم بالمنيا

لقي أمين شرطة بمركز شرطة ملوي، جنوب محافظة المنيا، مصرعه فيما أصيب معاون مباحث قسم شرطة ملوي، في تصادم سيارتين، بمنطقة دوران حافظ، بمدخل مركز ملوي. تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من أهالي قرية حافظ بالعثور على جثة مجهولة، ملقاة بجوار الطريق الزراعي السريع.
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إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي بقضية «أنصار بيت المقدس»

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، أوراق هشام عشماوي، و36 آخرين، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس". كما حددت المحكمة جلسة 2 مارس المقبل، للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
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«بينهم شقيقين».. تفاصيل وفاة 5 عمال في 6 أكتوبر

رحلة من سوهاج إلى الجيزة بحثا عن لقمة العيش، إلا أن الرحلة إنتهت سريعا وكتبت للعمال الخمسة نهاية مأسوية، إذ لقي مصرعهم إثر إصابتهم بإسفكسيا الخنق لدى استشناقهم غاز ثاني أكسيد الكربون في أثناء تواجدهم بشقة سكنية بعقار تحت الإنشاء في منطقة الإسكان الاجتماعي بدهشور التابعة لمدينة السادس من أكتوبر. تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بالعثور على جثامين 5 أشخاص داخل شقة بمنطقة دهشور.
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ضبط الأم والطبيب.. الختان القاتل ينهي حياة طفلة في أسيوط

أصدرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، أدانت فيه "بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط بأسيوط، تبلغ من العمر 12 عاما، وأودى بحياتها أمس، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها"، ذلك بعد تلقي خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000) اليوم، البلاغ رقم 10187 الخاص بالواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.
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«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
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بينهم مجهول.. مصرع 6 وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 3 أخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مؤكز ملوي، يفيد بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفيين ومصابين، تم نقلهم جميعًا للمستشفى العام.
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