رياضة

بعد قيد شوبير في قائمة الأهلي الإفريقية.. كيف جرت الأمور كما خطط لها؟

تفجرت حالة من الجدل عقب اعلان الأهلي قيد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الشباب في القائمة الإفريقية للنادي، بسبب أن الحارس هو نجل أحمد شوبير
٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
تفجرت حالة من الجدل الشديد عقب إعلان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قيد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الشباب في القائمة الإفريقية للنادي، بسبب أن الحارس الشاب هو نجل أحمد شوبير الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق. وما لا يعرفه الكثيرون أن الجدل المثار في الساعات الماضية كان سيحدث لو أي حارس مرمى آخر تم قيده في القائمة الإفريقية، لكن الأمر تصاعد لأكثر من سبب بعدما تسبب في نوبة غضب شديدة لدى عدد من اللاعبين سواء المقيدين في فريق الشباب بالنادي أو بعض لاعبي الفريق الأول مثل كريم نيدفيد.
مجاملة فجة مصطفى شوبير حارس مرمى واعد ويمتلك قدرات جيدة، لكن يبقى السؤال هل كان يستحق القيد الإفريقي؟ الإجابة ببساطة هى أن اثنين لن يختلفا على القيد ما هو إلا مجاملة فجة بل فاتورة جديدة يسددها محمود الخطيب رئيس الأهلى مثلما فعل في أكثر من واقعة منذ نجاحه هو وقائمته في انتخابات رئاسة النادي، في نهاية
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إنفانتينو: الكرة الإفريقية تعاني من أزمات تحكيمية

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري ريني فايلر، على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة الحكم المغربي رضوان جيد. الأهلي سيدخل المباراة وهو متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وتعد فرص الثلاثة فرق مستمرة حتى آخر دقيقة في مباريات اليوم.
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تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

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الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

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رسميًا.. الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال

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