رسالة محمد إمام للشعب الأردني بعد تصدر «لص بغداد» الإيرادات

تحرير:أحمد نصري ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ م

محمد إمام

وجه الفنان محمد إمام، رسالة شكر للشعب الأردني، خلال تواجده بالأردن لحضور العرض الخاص لفيلمه "لص بغداد"، إذ نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام "، علق عليها، قائلا: "إيه حلاوة الشعب الأردني ده.. من أجمل البلاد اللي زرتها.. شكرا على كل الحب ده.. وتحية خاصة للمنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وولاده إبراهيم وناصر على كل اللي عملوه معانا من ساعة ما سافرنا، خلوها رحلة عمري ما هنساها، هجيلكم تاني إن شاء الله‏".

ووصلت إيرادات فيلم "لص بغداد" إلى 15 مليون جنيه، ليحافظ على تصدره لإيرادات موسم منتصف العام منذ طرحه في السينمات يوم 22 يناير الماضي، بعدما حقق أمس الجمعة مليوني جنيه، تضاف إلى إجمالي ما حصده في الأيام الماضية.يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد