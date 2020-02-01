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رسالة محمد إمام للشعب الأردني بعد تصدر «لص بغداد» الإيرادات

تحرير:أحمد نصري ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ م
محمد إمام
محمد إمام
وجه الفنان محمد إمام، رسالة شكر للشعب الأردني، خلال تواجده بالأردن لحضور العرض الخاص لفيلمه "لص بغداد"، إذ نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام "، علق عليها، قائلا: "إيه حلاوة الشعب الأردني ده.. من أجمل البلاد اللي زرتها.. شكرا على كل الحب ده.. وتحية خاصة للمنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وولاده إبراهيم وناصر على كل اللي عملوه معانا من ساعة ما سافرنا، خلوها رحلة عمري ما هنساها، هجيلكم تاني إن شاء الله‏".
ووصلت إيرادات فيلم "لص بغداد" إلى 15 مليون جنيه، ليحافظ على تصدره لإيرادات موسم منتصف العام منذ طرحه في السينمات يوم 22 يناير الماضي، بعدما حقق أمس الجمعة مليوني جنيه، تضاف إلى إجمالي ما حصده في الأيام الماضية.يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد
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عزاء -والدة -الفنان -محمود- حافظ (3)

«خالد جلال» أبرز الحاضرين في عزاء والدة محمود حافظ

بدأ قبل قليل عزاء والدت الفنان محمود حافظ، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، إذ حرص عددًا من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء، وكان أول الحضور المخرج خالد جلال، والفنان محمد جمعة، وحمزة العيلي. ورحلت عن عالمنا، مساء الإثنين الماضي، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية، إذ أعلن المخرج بيتر ميمي، وفاة والدة حافظ، قائلًا على حسابه عبر "فيسبوك": "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، حيث يتم تشييع الجثمان في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ.
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غدا..«الفيل الأزرق2» ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

يشهد معرض القاهرة للكتاب، غدًا الجمعة، فعاليات عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومن المقرر أن يُقام عقب عرض الفيلم ندوة للناقد الفني طارق الشناوي، يستعرض فيها نجاح الفيلم من حيث الإيرادات، بعد أن حقق رقمًا قياسيًا في السينما وصل نحو 104 مليون جنيه، في مصر فقط. يذكر أن فيلم «الفيل الأزرق 2»، يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، في مقدمتهم المخرج «مروان حامد»، والمؤلف «أحمد مراد»، بالإشتراك مع كلا من: «كريم عبد العزيز»، ونيللي كريم»، و«شيرين رضا».
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بشير الديك: عادل إمام رفض «سواق الأتوبيس».. وأحمد زكي «عنيد» (حوار)

ما إن تطأ قدماك مكتبه، حتى تقع عيناك على مئات الكتب التى تضج بها المكتبة فتنتابك حالة من الدفء فى يوم شتاؤه بارد، الكتب التى تعنى له الحياة عرفت طريقها وسط الأرفف التى لا مكان بها لموضع كتاب واحد، حتى تلك "الترابيزة" مستطيلة الشكل لم تخلُ من بعض الروايات وسيناريوهات تنتظر خروجها للنور، يقابلك بابتسامته المعهودة وترحاب شديد كأنه يعرفك منذ زمن بعيد، يجلس فى كامل أناقته فوق كرسى كبير يتناول قهوة الصباح، ثم يزيح بيده ستارة بنية اللون، لتكشف من خلف الزجاج عن شجيرات دائمة الخضرة لم ينهك لونها فصل الشتاء، تداعب خيوط الشمس جزءا من مقعده على استحياء، يمسك بقلمه ويبدأ فى نسج شخصياته على الورق، بعد أن جمع تلابيب تفاصيلها، لتجدها على الشاشة شخصيات من لحم ودم
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عزاء -والدة -الفنان -محمود- حافظ (3)

«خالد جلال» أبرز الحاضرين في عزاء والدة محمود حافظ

بدأ قبل قليل عزاء والدت الفنان محمود حافظ، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، إذ حرص عددًا من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء، وكان أول الحضور المخرج خالد جلال، والفنان محمد جمعة، وحمزة العيلي. ورحلت عن عالمنا، مساء الإثنين الماضي، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية، إذ أعلن المخرج بيتر ميمي، وفاة والدة حافظ، قائلًا على حسابه عبر "فيسبوك": "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، حيث يتم تشييع الجثمان في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ.
فيلم-الفيل-الازرق-2

غدا..«الفيل الأزرق2» ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

يشهد معرض القاهرة للكتاب، غدًا الجمعة، فعاليات عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومن المقرر أن يُقام عقب عرض الفيلم ندوة للناقد الفني طارق الشناوي، يستعرض فيها نجاح الفيلم من حيث الإيرادات، بعد أن حقق رقمًا قياسيًا في السينما وصل نحو 104 مليون جنيه، في مصر فقط. يذكر أن فيلم «الفيل الأزرق 2»، يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، في مقدمتهم المخرج «مروان حامد»، والمؤلف «أحمد مراد»، بالإشتراك مع كلا من: «كريم عبد العزيز»، ونيللي كريم»، و«شيرين رضا».
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ياسمين رئيس تنشر صور كواليس مشهد الغرق بـ«لص بغداد»

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها أثناء التدريبات على مشهد الغرق بفيلم لص بغداد والذي تقوم فيه بدور البطولة بشخصية سلمى سليمان، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت على الصورة "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم لص بغداد، في جميع السينمات مستنية رأيكم في #سلمى_سليمان" وتظهر ياسمين رئيس في الصور وهي ترتدي بدلة الغطس وتقوم بالتدريب مع مجموعة من الخبراء. منذ أيام حضرت ياسمين العرض الخاص لفيلمها لص بغداد مع أبطال العمل محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب والذي يعتبر أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس.
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محمد إمام عن مشاهد برومو لص بغداد: اللى جاى مجاش زيه

علق الفنان محمد إمام عن تخطي البرومو الدعائي لفيلمه لص بغداد 18 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، :"الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد يتخطى 18 مليون مشاهدة، كأعلى مشاهدة لإعلان فيلم مصري، اللي جاي مجاش زيه". استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، 22 يناير الجاري، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الماضي. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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