الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا القاتل

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م

كورونا - أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل خامس حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية، مشيرة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم، بحسب العربية.

وقالت وزارة الإماراتية: "نطمئن الجمهور بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق وهي حالات محدودة جدا، خاصة وأن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة". وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، بتلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل