برودة وغيوم وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م

القاهرة - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 09 18شبين الكوم 09 18طنطا 09 18دمنهور 10 18الإسكندرية 10 19بلطيم 11 18مطروح 09 17السلوم 09 18سيوة 05 18بورسعيد 11 19دمياط 11 19الزقازيق 09 19الاسماعيلية 07 19السويس 07 18 العريش 08 18رفح 08 17رأس سدر 09 19نخل 01 20نويبع 14 19طابا 08 18كاترين 01 15الطور