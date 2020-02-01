التعليم: نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدا

تحرير:أمينة محمود ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ م

وزير التعليم طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2020/2019، غدًا الأحد، موضحة أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، بداية من الساعة الثالثة عصر الغد، عبر الرابط التالي: (Studg11.emis.gov.eg).خطوات الحصول على النتيجة من الموقع الإلكتروني: 1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه. 2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير