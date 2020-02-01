رياضة

الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال

تحرير:محمد جمال ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
الأهلي
الأهلي
حسم التعادل الإيجابي، مواجهة الأهلي والهلال السوداني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسجل محمد مجدي قفشة هدف المارد الأحمر الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما جاء هدف الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بأقدام عبد الرازق عمر. وجاء هدف الأهلي عبر تمريرة من حسين الشحات خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، مررها من لمسة واحدة لقفشة أمام المرمى ليحولها الأخير بتسديدة من لمسة واحدة إلى أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.
وشهد اللقاء انفراد مهدر لكهربا، حيث استلم الكرة خلف مدافعي الهلال وانفرد بالحارس وراوغه بنجاح ودخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة خارج الملعب بشكل غريب. بهذا التعادل تأهل الأهلي بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما جاء النجم الساحلي في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة. كما شهدت المباراة أزمة، بسبب
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بعد قيد شوبير في قائمة الأهلي الإفريقية.. كيف جرت الأمور كما خطط لها؟

تفجرت حالة من الجدل الشديد عقب إعلان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قيد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الشباب في القائمة الإفريقية للنادي، بسبب أن الحارس الشاب هو نجل أحمد شوبير الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق. وما لا يعرفه الكثيرون أن الجدل المثار في الساعات الماضية كان سيحدث لو أي حارس مرمى آخر تم قيده في القائمة الإفريقية، لكن الأمر تصاعد لأكثر من سبب بعدما تسبب في نوبة غضب شديدة لدى عدد من اللاعبين سواء المقيدين في فريق الشباب بالنادي أو بعض لاعبي الفريق الأول مثل كريم نيدفيد.
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إنفانتينو: الكرة الإفريقية تعاني من أزمات تحكيمية

اقترح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بدلا من سنتين، وذلك خلال ندوة تطوير المسابقات والبنية التحتية لكرة القدم الإفريقية المقامة في مدينة سلا المغربية، ونقله موقع "زنقة 20" المغربي. وأوضح إنفانتينو أن إفريقيا تحتاج إلى عمل كبير، وأن الاتحاد الدولي لن يقف مكتوف الأيدي وسيساعد بشكل كبير في حل أزمات الكرة الإفريقية التى ترتكز على ثلاث أزمات رئيسة أولها التحكيم ثم البنية التحتية والمسابقات.
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شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
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بعد قيد شوبير في قائمة الأهلي الإفريقية.. كيف جرت الأمور كما خطط لها؟

تفجرت حالة من الجدل الشديد عقب إعلان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قيد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الشباب في القائمة الإفريقية للنادي، بسبب أن الحارس الشاب هو نجل أحمد شوبير الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق. وما لا يعرفه الكثيرون أن الجدل المثار في الساعات الماضية كان سيحدث لو أي حارس مرمى آخر تم قيده في القائمة الإفريقية، لكن الأمر تصاعد لأكثر من سبب بعدما تسبب في نوبة غضب شديدة لدى عدد من اللاعبين سواء المقيدين في فريق الشباب بالنادي أو بعض لاعبي الفريق الأول مثل كريم نيدفيد.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

مروان وأجايي يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري ريني فايلر، على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة الحكم المغربي رضوان جيد. الأهلي سيدخل المباراة وهو متصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وتعد فرص الثلاثة فرق مستمرة حتى آخر دقيقة في مباريات اليوم.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
الأهلي- والنجم (7)

الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.
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