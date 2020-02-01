الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الهلال

تحرير:محمد جمال ٠١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

الأهلي

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة الأهلي والهلال السوداني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسجل محمد مجدي قفشة هدف المارد الأحمر الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بينما جاء هدف الهلال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بأقدام عبد الرازق عمر. وجاء هدف الأهلي عبر تمريرة من حسين الشحات خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، مررها من لمسة واحدة لقفشة أمام المرمى ليحولها الأخير بتسديدة من لمسة واحدة إلى أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وشهد اللقاء انفراد مهدر لكهربا، حيث استلم الكرة خلف مدافعي الهلال وانفرد بالحارس وراوغه بنجاح ودخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة خارج الملعب بشكل غريب. بهذا التعادل تأهل الأهلي بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما جاء النجم الساحلي في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة. كما شهدت المباراة أزمة، بسبب