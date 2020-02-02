سعر الدولار اليوم الأحد 2 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من المصرف العربي الدولي، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية نحو 15.85 جنيه للبيع،