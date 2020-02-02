دراستان جديدتان: الفحص والتطعيم يُجنبان ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢١ ص

حمل

تنبأت دراستان جديدتان نشرتا في مجلة "لانسيت" الطبية، بأن الفحص والتطعيم في الوقت المناسب مرة أو مرتين في حياة المرأة، من الممكن أن يحدان من وفيات سرطان عنق الرحم بمقدار الثلث بحلول عام 2030، كما أنهما سيساعدان في تجنب حدوث 74 مليون حالة إصابة و62 مليون حالة وفاة بسبب المرض على مدار القرن المقبل.

ووضعت الدراسة الأولى نموذجا للتقدم الذي يمكن إحرازه نحو القضاء على حالات سرطان عنق الرحم الجديدة من خلال إدخال أو زيادة تغطية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، أو عن طريق الجمع بين مستويات عالية من التطعيم وفحص عنق الرحم مرة واحدة أو مرتين في حياة المرأة، فيما شملت الدراسة الثانية، دور علاج السرطان وتحليل