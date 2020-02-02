اتفاقية بين الصندوق السيادي وجهاز المشروعات الوطنية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

يوقع صندوق مصر السيادي غدًا، الإثنين، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصري بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص. وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة.

وأشارت السعيد إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.وأوضحت