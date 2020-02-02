الإسكان: جارٍ تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع شارع شباب مدينة الشروق

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص

وزير الإسكان

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بأنه جارٍ تشغيل 7 مواقع جديدة بمشروع شارع شباب مدينة الشروق لتلبية احتياجات المدينة وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا المشروع أثبت نجاحا كبيرا، سواء في تقديم الأنشطة أو الخدمات المتميزة للسكان، وكذا في توفير فرص عمل لشبابنا.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشرق في بيان للوزارة اليوم الأحد، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المواقع المستحدثة بين من انطبق عليهم الشروط والبالغ عددهم 94 متقدماً، وتم اختيار 7 متقدمين بالإضافة إلى 7 احتياط.وأضاف الغيطي أن الأنشطة التي تم استحداثها شملت (إكسسوارات