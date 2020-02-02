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ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 304 أشخاص

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص
كورونا
كورونا
شهدت الصين ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأحد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 أشخاص بعد أن كان 259 في اليوم السابق، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 14 ألفا و380 حالة، حيث سجلت معظم الحالات الجديدة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر. وينتشر الفيروس في الصين على الرغم من التدابير الصارمة الرامية إلى وقف تفشيه، بما في ذلك حظر السفر بين المقاطعات والحجر الصحي في عشرات المدن.
ومن المقرر أن تظل المدارس والمصانع والمكاتب في جميع أنحاء الصين مغلقة حتى مع انتهاء عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعًا.وأصيب أكثر من 100 شخص بالمرض في حوالي 24 دولة حول العالم. وفي يوم الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء يعتبر حالة طوارئ عالمية.واتخذت شركات السفر الدولية والحكومات
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عالم-استراليا

استقالة وزيرة أسترالية على خلفية فضيحة منح رياضية

استقالت وزيرة أسترالية من الحكومة بعد جدل حول 100 مليون دولار من المنح الرياضية أحاط برئيس الوزراء سكوت موريسون لأسابيع، بحسب "د ب أ". واستقالت بريدجيت ماكنزي، نائبة زعيم حزب الوطنيين، وهو شريك في ائتلاف حكومة موريسون، من منصب وزيرة الزراعة اليوم الأحد بسبب قرارات تمويل الرياضة التي اتخذتها العام الماضي بينما كانت وزيرة للرياضة. وقال موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم الأحد إن ماكنزي انتهكت المعايير الوزارية بعدم الكشف عن عضويتها في ناديين للرماية حصلا على التمويلات.
جثث

زيت مقدس وتدافع.. قتلى وجرحى بسبب «مدعي النبوة» في تنزانيا

لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم في تدافع بكنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسم في باحة في شمال تنزانيا، وفق ما أعلن مسئولون اليوم الأحد. وقال مفوض المنطقة في بلدة موشي الواقعة شمالا كيبي واريوبيا لوكالة فرانس برس: "حتى الآن قضى 20 شخصًا، لكن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظرا لوجود جرحى". ووقع الحادث بعد ظهر السبت عندما كان حشد يحضر مراسم للصلاة يقودها الواعظ الشهير بونيفاس موامبوزا.
محاوله-انقاذ-فار (1)

«بعد كورونا».. وفاة 41 شخصًا بحمى «لاسا» في نيجيريا

ظهرت مؤخرا في نيجيريا حُمى قاتلة تسببت هذه الحمى في وفاة 41 شخصا حتى الآن، عرفت باسم حمى «لاسا»، إذ صرح إبراهيم كانا، المسؤول في وزارة الصحة النيجيرية، مساء اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام، أن الحمى المذكورة أودت بحياة 41 شخصا خلال شهر، فضلا عن إصابة 258 آخرين، موضحًا أن «لاسا» تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة براز الفئران، مضيفا: «أن سبب انتشار العدوى هو استهلاك الفئران من قبل البشر ونقص النظافة في بعض أنحاء البلاد»، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.
كورونا 7

«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا 7

«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» إلى 213 وفاة و9692 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 213 وفاة و9692 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس. وذكرت اللجنة في بيان اليوم، أن الصين واثقة وقادرة على احتواء وباء فيروس كورونا الجديد بشكل فعال وهزيمته في نهاية المطاف. من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء": "لي كه تشيانغ" ضرورة الإسراع في تطوير لقاحات وأدوية مضادة للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
كورونا

الصين: لدينا كامل الثقة والقدرة على مكافحة «كورونا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وأضافت يينغ في تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طواريء للصحة العامة تثير قلقا دوليا- "منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".
النائب-رضا -البلتاجى

بعد انتشار فيروس كورونا.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع «البوس»

قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إن الإسلام لم يوصي بالمصافحة بين المسلمين من خلال التقبيل، قائلًا: «مينفعش كل ما أقابل واحد أبوسه، معرفش مين اللي بدأ العادة دي». وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمنع تبادل القُبلات، قائلًا: «كنت أرغب في تقديم هذا الطلب قبل انتشار فيروس كورونا، عادة التقبيل بين المصريين سو قبيحة ولا تعجبني»
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