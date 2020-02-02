ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 304 أشخاص

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص

كورونا

شهدت الصين ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأحد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 أشخاص بعد أن كان 259 في اليوم السابق، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 14 ألفا و380 حالة، حيث سجلت معظم الحالات الجديدة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر. وينتشر الفيروس في الصين على الرغم من التدابير الصارمة الرامية إلى وقف تفشيه، بما في ذلك حظر السفر بين المقاطعات والحجر الصحي في عشرات المدن.

ومن المقرر أن تظل المدارس والمصانع والمكاتب في جميع أنحاء الصين مغلقة حتى مع انتهاء عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعًا.وأصيب أكثر من 100 شخص بالمرض في حوالي 24 دولة حول العالم. وفي يوم الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء يعتبر حالة طوارئ عالمية.واتخذت شركات السفر الدولية والحكومات