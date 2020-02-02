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وزير المالية: مفتاح «التوقيع الإلكتروني» عهدة شخصية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة «التصديق الإلكتروني» بالجهات الإدارية؛ على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني. وشدد الوزير، على أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وأوضح الوزير، أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.وأكد معيط، أنه يجب على المسئولين
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تعرف على مناطق ضعف شبكة المحمول بحسب تنظيم الاتصالات

أصدر اليوم المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج القياسات لشهر ديسمبر لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين. وتم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحى.
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«رحلة مع مغامر مصري» تروج لمشروعات وزارة الاتصالات

رحبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية رحلة المغامر المصري علي عبده التي يجوب فيها كافة محافظات مصر بدراجة كهربائية في رحلة تعد هي الأطول في العالم وتستغرق مائة يوم تبدأ من معبد أبو سمبل في 22 فبراير المقبل، تزامناً مع المواعد السنوي لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وتنتهي في الأول من يونيو 2020 عند أهرامات الجيزة، يجوب الرحالة خلالها 75 مدينة في جميع محافظات مصر، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم النماذج الواعدة للشباب، وتشجيع المبادرات الإبداعية والأفكار الابتكارية لهذه النماذج الملهمة.
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أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 698 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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هل تنجح الحكومة في تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد؟

في يونيو الماضي، أجرت وزارة التموين محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي. وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدعم العيني مستمر، وأن الحكومة تدرس مقترح الدعم النقدي ولكنه لن يتم إلا بالمناقشة مع ممثلي الشعب، لافتا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو أي تغيير في نظام الدعم الحالي لن يتم إلا من خلال قاعة البرلمان.
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جمارك-السيارت

196 مليون جنيه قيمة ضرائب وجمارك السيارات في ديسمبر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التي تسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية. وأشار تقرير صادر من رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.
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معيط: جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم إقرارات الضرائب

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكل المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، فلقد تم القيام بمجموعة بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات، والتيسيرات للممولين.
وزير-الماليه

معيط: نستهدف سداد 160 مليار جنيه لصناديق التأمينات

أعلن محمد معيط وزير المالية، ارتفاع جملة المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتي نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه، تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7%، المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي 2019-2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية. وقال معيط، إن الوزارة حريصة علي سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة.
وزير-الماليه

معيط: تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين مأموريات الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، لافتًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030. وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الضريبية يساعد كثيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
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