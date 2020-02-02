وزير المالية: مفتاح «التوقيع الإلكتروني» عهدة شخصية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة «التصديق الإلكتروني» بالجهات الإدارية؛ على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني. وشدد الوزير، على أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.

وأوضح الوزير، أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.وأكد معيط، أنه يجب على المسئولين