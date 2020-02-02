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زيت مقدس وتدافع.. قتلى وجرحى بسبب «مدعي النبوة» في تنزانيا

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص
جثة
جثة
لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم في تدافع بكنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسم في باحة في شمال تنزانيا، وفق ما أعلن مسئولون اليوم الأحد. وقال مفوض المنطقة في بلدة موشي الواقعة شمالا كيبي واريوبيا لوكالة فرانس برس: "حتى الآن قضى 20 شخصًا، لكن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظرا لوجود جرحى". ووقع الحادث بعد ظهر السبت عندما كان حشد يحضر مراسم للصلاة يقودها الواعظ الشهير بونيفاس موامبوزا.
ووقع التدافع عندما صب موابوزا، الذي يصف نفسه بـ"الرسول"، ما قال إنه زيت مقدّس على الأرض وهمّ الحشد للمسه على أمل الشفاء من المرض، بحسب شهود.وقالت إحدى الشهود وتدعى جينيفر تيمو لـ"فرانس برس"، إن "الرسول بونيفاس موامبوزا صب الزيت المقدّس على الأرض".وأضافت: "سقط العشرات فوراً أرضًا تم دفعهم والدوس عليهم
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استقالة وزيرة أسترالية على خلفية فضيحة منح رياضية

استقالت وزيرة أسترالية من الحكومة بعد جدل حول 100 مليون دولار من المنح الرياضية أحاط برئيس الوزراء سكوت موريسون لأسابيع، بحسب "د ب أ". واستقالت بريدجيت ماكنزي، نائبة زعيم حزب الوطنيين، وهو شريك في ائتلاف حكومة موريسون، من منصب وزيرة الزراعة اليوم الأحد بسبب قرارات تمويل الرياضة التي اتخذتها العام الماضي بينما كانت وزيرة للرياضة. وقال موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم الأحد إن ماكنزي انتهكت المعايير الوزارية بعدم الكشف عن عضويتها في ناديين للرماية حصلا على التمويلات.
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ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 304 أشخاص

شهدت الصين ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأحد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 أشخاص بعد أن كان 259 في اليوم السابق، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 14 ألفا و380 حالة، حيث سجلت معظم الحالات الجديدة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر. وينتشر الفيروس في الصين على الرغم من التدابير الصارمة الرامية إلى وقف تفشيه، بما في ذلك حظر السفر بين المقاطعات والحجر الصحي في عشرات المدن.
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«بعد كورونا».. وفاة 41 شخصًا بحمى «لاسا» في نيجيريا

ظهرت مؤخرا في نيجيريا حُمى قاتلة تسببت هذه الحمى في وفاة 41 شخصا حتى الآن، عرفت باسم حمى «لاسا»، إذ صرح إبراهيم كانا، المسؤول في وزارة الصحة النيجيرية، مساء اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام، أن الحمى المذكورة أودت بحياة 41 شخصا خلال شهر، فضلا عن إصابة 258 آخرين، موضحًا أن «لاسا» تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة براز الفئران، مضيفا: «أن سبب انتشار العدوى هو استهلاك الفئران من قبل البشر ونقص النظافة في بعض أنحاء البلاد»، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.
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«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في انفجار شمال سوريا

انفجرت شاحنة مملوءة بالمتفجرات في مدينة أعزاز التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، فيما ذكرت مصادر سورية أنه تم نقل الجرحى للعلاج في تركيا، إذ قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عالج لها قبل قليل.
تمرد في السودان

5 قتلى و22 جريحا في هجوم مسلح على عُرس في السودان

قُتل 5 أشخاص وجُرح 22 آخرون، في هجوم شنه مسلحان على عُرس في معسكر "سيلو" للنازحين بمحلية "مرشنج" بولاية جنوب دارفور "جنوب غرب السودان".
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مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين، إذ نقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.
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«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
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