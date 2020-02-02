زيت مقدس وتدافع.. قتلى وجرحى بسبب «مدعي النبوة» في تنزانيا

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص

جثة

لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم في تدافع بكنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسم في باحة في شمال تنزانيا، وفق ما أعلن مسئولون اليوم الأحد. وقال مفوض المنطقة في بلدة موشي الواقعة شمالا كيبي واريوبيا لوكالة فرانس برس: "حتى الآن قضى 20 شخصًا، لكن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظرا لوجود جرحى". ووقع الحادث بعد ظهر السبت عندما كان حشد يحضر مراسم للصلاة يقودها الواعظ الشهير بونيفاس موامبوزا.

ووقع التدافع عندما صب موابوزا، الذي يصف نفسه بـ"الرسول"، ما قال إنه زيت مقدّس على الأرض وهمّ الحشد للمسه على أمل الشفاء من المرض، بحسب شهود.وقالت إحدى الشهود وتدعى جينيفر تيمو لـ"فرانس برس"، إن "الرسول بونيفاس موامبوزا صب الزيت المقدّس على الأرض".وأضافت: "سقط العشرات فوراً أرضًا تم دفعهم والدوس عليهم