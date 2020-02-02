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البنك الأهلي يطرح منتج «معاش بكرة» التأميني الجديد

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
تعاملات بنكية
تعاملات بنكية
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك على هامش مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي". وأكد الوزير، أن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.
وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أن الاتفاقية بين الشركة والبنك الأهلي هي إحدى أهم اتفاقيات التعاون في إطار دعم مبادرة الشمول المالي لتوفير منتجات وحلول الشركة التأمينية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن خدمة التأمين
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شبكات المحمول

تعرف على مناطق ضعف شبكة المحمول بحسب تنظيم الاتصالات

أصدر اليوم المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج القياسات لشهر ديسمبر لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين. وتم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحى.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

«رحلة مع مغامر مصري» تروج لمشروعات وزارة الاتصالات

رحبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية رحلة المغامر المصري علي عبده التي يجوب فيها كافة محافظات مصر بدراجة كهربائية في رحلة تعد هي الأطول في العالم وتستغرق مائة يوم تبدأ من معبد أبو سمبل في 22 فبراير المقبل، تزامناً مع المواعد السنوي لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وتنتهي في الأول من يونيو 2020 عند أهرامات الجيزة، يجوب الرحالة خلالها 75 مدينة في جميع محافظات مصر، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم النماذج الواعدة للشباب، وتشجيع المبادرات الإبداعية والأفكار الابتكارية لهذه النماذج الملهمة.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 698 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

هل تنجح الحكومة في تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد؟

في يونيو الماضي، أجرت وزارة التموين محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي. وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدعم العيني مستمر، وأن الحكومة تدرس مقترح الدعم النقدي ولكنه لن يتم إلا بالمناقشة مع ممثلي الشعب، لافتا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو أي تغيير في نظام الدعم الحالي لن يتم إلا من خلال قاعة البرلمان.
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وزير-الماليه

معيط: نستهدف سداد 160 مليار جنيه لصناديق التأمينات

أعلن محمد معيط وزير المالية، ارتفاع جملة المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وذلك خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتي نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه، تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7%، المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي 2019-2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية. وقال معيط، إن الوزارة حريصة علي سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 15.87 جنيه للبيع، و15.77 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد 3 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو15.82 جنيه، مقابل 15.85 جنيه. وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.
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