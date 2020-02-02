البنك الأهلي يطرح منتج «معاش بكرة» التأميني الجديد

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص

تعاملات بنكية

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك على هامش مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي". وأكد الوزير، أن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أن الاتفاقية بين الشركة والبنك الأهلي هي إحدى أهم اتفاقيات التعاون في إطار دعم مبادرة الشمول المالي لتوفير منتجات وحلول الشركة التأمينية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن خدمة التأمين