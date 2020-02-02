مكافآت «هيئة تدريس جامعة الأزهر» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:التحرير ٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ ص

البرلمان

تقدمت منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة وزارة المالية للقانون وعدم صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إذ إنّ وزارة المالية تصرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر كفئات مالية مقطوعة، فى حين أنّ المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 205 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، نصت على احتسابها نسبة من الأجر الأساسي.

وأوضحت منير في طلبها، أنّ ما تفعله وزارة المالية مخالف للقانون، ومخالف أيضا لقرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن وأيضا مخالف لفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.وأكملت عضو البرلمان، أنّ أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة يتجاوز عددهم العشرين ألف عضو هيئة تدريس، وطالبت بتطبيق صحيح القانون، وأيضا تقسيط