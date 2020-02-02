جريمة

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

٠٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م
قوات الأمن
قوات الأمن
اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات شنت عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت عن ضبط 1195 قضية متنوعة مقابل 1126 قضية تموينية ضُبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).وأسفرت
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علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.
اسمدة

ضبط 152 طن أسمدة وأعلاف زراعية مغشوشة

أعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ72 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 4 مخازن ومتاجر وسيارتين بإجمالى مضبوطات بلغت (152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية)، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.
سجن

الموافقة على التماس 6 نزلاء لزيارة ذويهم بسجن دمنهور

استجاب قطاع السجون لالتماس 6 من نزلاء سجن دمنهور رجال لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم المودعات سجن دمنهور نساء، حيث تمت الزيارة وتم إعادتهم لمحبسهم مرة أخرى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم، وحرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.
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أمن المنافذ يتصدى لـ7 قضايا تهريب في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 7 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – هواتف محمول – ساعات يد – ورق ألمونيوم – إطارات كاوتش للمعدات) وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 1,5 مليون جنيه.
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اموال

موظف بدرجة نصاب.. كبد شركته خسائرا بـ250 ألف جنيه

ألقت قوات الأمن القبض على موظف بإحدى شركات الشحن استغل وآخر وظيفته واستوليا على 250 ألف جنيه من أموال الشركة بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهم موظفا بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تلاعبه فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية؛ للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
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الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
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الشرطة تلاحق تجار السلاح والكيف في 6 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وأسفرت خلال الـ24 ساعة عن ضبط (11 قطعة سلاح نارى، 11 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 30 قضية تموينية، 1805 مخالفات مرورية، 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا جنائية) بنطاق مديرية أمن الشرقية.
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بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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